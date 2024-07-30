巴黎奧運「是辦最爛的一屆？」　台網友真實反應曝光

▲巴黎奧運擊劍、跆拳道場地。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

2024年巴黎奧運在近期開打，然而從籌備到開幕典禮，陸續傳出各種出包情況，像是塞納河水質問題、介紹錯國家等，就連比賽中也鬧出「不尊重選手」的烏龍場景，就有台灣網友忍不住吐槽，「這次是現代奧運史上，最爛的一屆吧？」

網友昨在PTT發文直言，巴黎奧運從籌備開始，就出現選手村不裝冷氣、塞納河水質問題，後來開幕典禮也是各種出包，包括露蛋蛋、表演橋段惹怒宗教保守派、介紹錯國家、掛反五環旗；不僅如此，在比賽中更出現不尊重國家、選手的狀況，像是放錯國歌、誤植國旗、打錯選手姓名等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奧運開幕式致敬《最後的晚餐》，招致保守派譴責。（圖／路透）

這讓他不禁搖頭嘆，「種種狀況百出，應該可以預約現代奧運史上最爛的一屆了吧？」對此，大票鄉民洗版留言，「確實最爛」、「浪漫你敢嘴」、「戰鎚巴黎」、「法國不意外呀XD」、「法國你敢臭？等等給你罷工，看你怎麼辦」、「法國機場超髒，去年還收垃圾大罷工」、「拿亞洲標準過去就太高了」、「真的見識到法國的浪漫」、「這是自由的一部分...請尊重」、「史上最假鬼假怪的奧運」。

值得一提的是，雖然這回巴黎奧運引起不少爭議，但根據《法國國際廣播電台》報導，奧委會宣傳總監德坎普絲（Anne Descamps）宣布，大多數法國人認為開幕式非常成功。

▼巴黎奧運IG更正南韓金牌吳尚旭的英文名字。（圖／翻攝自IG／paris2024）