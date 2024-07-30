金牌夢碎！前奧運冠軍陳一冰提前慶祝奪金　中國隊慘遭逆轉

▲陳一冰預言中國男子體操會奪金。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國男子體操隊30日凌晨在巴黎奧運體操項目男子團體決賽中，最終以259.062的團體總分獲得銀牌。前體操奧運冠軍、中國冰王子「陳一冰」29日在比賽進行到一半時，連發兩篇「提前慶祝中國隊奪金」的貼文，最終「預言失敗」，被網友批，過於自信。

▲劉洋。（圖／新華社）

▲張博恆。（圖／新華社）

據《紅星新聞》報導，中國男子體操隊由鄒敬園、劉洋、肖若騰、張博恆、蘇煒德組成。中國隊以259.062的團體總分獲得銀牌，日本隊以259.594分獲得金牌，美國隊以257.793分獲得銅牌。

▲肖若騰。（圖／新華社）

▲鄒敬園。（圖／新華社）

前體操奧運冠軍陳一冰在比賽未結束前發文表示，「提前慶祝中國體操男團奪得巴黎奧運男團冠軍，12年後再次回歸第1名，為師弟們感到驕傲。」

▲陳一冰二度發文慶祝。（圖／翻攝自微博）

陳一冰還二度發慶祝文，「好多人問我為什麼還沒比完就奪冠了，從日本隊的橋本馬鞍上掉下來，到中國隊劉洋的15.5就勝負已分，高手過招只需一瞬間，我的預言來自我的專業。」

中國隊卻未如陳一冰的預言般奪得金牌，反遭日本隊逆襲，保下銀牌。陳一冰的貼文遭網友們湧入留言，「哥們說實話，你發的微博都挺沒腦子的。」相關話題「陳一冰半場開香檳」也衝上微博熱搜。

陳一冰30日將先前兩篇慶祝文刪除，並道歉，「12年了…在大比分領先的情況下，我確實沒想到會這樣，我就是想要看到男團奪冠！師弟們別哭，看你們眼中有淚的那種不甘，我真的很難過，對不起大家都來罵我吧，是我沒等到競技體育出結果的最後時刻，把話說早了，這種逆轉我確實沒想到，我很抱歉。」

▲陳一冰為「預言失敗」道歉。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，陳一冰於1984年12月19日出生，是中國國家體操隊前運動員，現任中國國家體操隊男隊隊長，擅長吊環項目，四屆世錦賽吊環冠軍，2008奧運吊環冠軍，有「吊環王子」之稱。陳一冰因為外表帥氣而廣受女粉絲歡迎，跟隊友李小鵬是體操隊公認的帥哥，有「冰王子」之稱。

▲陳一冰在倫敦奧運含淚奪銀。（圖／達志／美聯社）