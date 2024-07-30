中國當局網路新法　推動統一簽發用戶網號網證

▲中國擬推動統一簽發用戶網號網證。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國公安部及國家網信辦日前擬定網路身分認證管理辦法，以自願為名鼓勵網路用戶登記真實身分後統一簽發「網號」、「網證」，引起質疑。雖有人認為此法可避免帳號被盜；但有中國網友認為，這是變相加強言論管控。

新華社日前報導，中國公安部、國家網信辦研究起草「國家網絡身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）」，並在26日以「向社會公開徵求意見」為名公布內容。形式上，中國民眾可在8月25日針對這項辦法的內容提出意見。

中國公安部及國家網信辦聲稱，這項辦法是為「強化公民個人信息（訊息）保護，推進並規範國家網絡（網路）身分認證公共服務建設應用，加快實施網絡可信身分戰略」，根據有關法律法規而研究起草。

上述兩單位提到，這項辦法旨在建成「國家網絡身分認證公共服務平台」，形成「國家網絡身分認證公共服務能力」，並為社會公眾統一簽發「網號」、「網證」，提供「以法定身分證件信息為基礎」的真實身分登記及核驗「服務」，達到「方便人民群眾使用、保護個人信息安全、推進網絡可信身分戰略」的目標。

兩單位宣稱，基於「國家網絡身分認證公共服務」，自然人在網路中依法需要登記、核驗真實身分訊息時，可透過國家網路身分認證App「自願申領」並使用「網號」、「網證」，進行非明文登記及核驗，無需向網路平台等提供明文個人身分訊息。

上述兩單位又說，此舉可最大限度減少網路平台「以落實『實名制』為由超範圍採集、留存公民個人信息」。

根據公告，「網號」由字母和數字組成，與每個人的身分訊息相綁定，但不會公開顯示個人訊息；「網證」則是指承載「網號」的網路身分認證憑證。而不滿14歲者要申領「網證」、「網號」，要徵得父母同意。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，這項管理辦法在中國網路上引發熱議。贊成者表示，「以後信息要知道也只有國家知道，總比每個企業都蒐集好」；而由於中國各種網路認證都是以手機號為準，一旦更換手機號碼，「網號」制度可避免帳號被盜用。

但有質疑者認為，這是中國當局加強言論管控的變相方式。其中有網友表示，「以後政府要封誰，只需封個網號就能一次性全平台封殺，難道不可怕嗎？」。

報導指出，中國2017年起全面實施網路實名制，要求用戶在各大網路平台註冊帳號時必須提供真實身分訊息。實際操作時，主要是透過用戶綁定實名登記的手機號碼來執行。然而，官方經常能藉由這一綁定，快速找到在網路上發表異議的民眾。