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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打詐越打越多！去年詐騙4萬件、財損88億6年新高　投資詐騙破3成

▲▼審計部報告。（圖／審計部提供）

▲審計部報告。（圖／審計部提供）

記者杜冠霖／台北報導

近年來詐騙猖獗，根據審計部29日提出的決算報告，2018年至2023年間全般詐欺案件發生數及財損金額，均以去年度最高（分別為3萬7984件、88億餘元），2023年度全般詐欺案件發生數前3大案類，依序為投資詐欺1萬1719件（30.85％）、網路購物詐欺（含一般購物詐欺）8346件（21.97％）及解除分期付款詐欺6992件（18.41％），詐欺財損金額分別為53億餘元、5億餘元及8億餘元，投資詐欺為全般詐欺高發案類之首。

報告指出，2022年8月至2023年8月間全球高達25.5％人口被詐取金錢，損失總金額約1.02兆美元，相當於全球國內生產毛額（GDP）之1.05％，且較2021年損失之553億美元及2020年損失之478億美元，增加約19倍，顯示全球詐欺犯罪之威脅日趨嚴重。

而在國內方面，觀諸2020至2021年間新冠疫情爆發，促成疫情期間居家上網宅經濟普及，增加詐欺集團藉由電信網路管道橫行犯罪成功之機會；據內政部警政署統計，2018年至2023年間全般詐欺案件發生數及財損金額，均以去年度最高（分別為3萬7984件、88億餘元），2023年度全般詐欺案件發生數前3大案類，依序為投資詐欺1萬1719件（30.85％）、網路購物詐欺（含一般購物詐欺）8346件（21.97％）及解除分期付款詐欺6992件（18.41％），詐欺財損金額分別為53億餘元、5億餘元及8億餘元，投資詐欺為全般詐欺高發案類之首。

政府為有效打擊詐欺高發案類，於今年陸續修正公布中華民國刑法、個人資料保護法、人口販運防制法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法，嚴懲深偽詐騙、私行拘禁及人口販運，並加重詐欺罰則，強化網路平臺落實投資廣告實名制。

另法務部研擬「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案及「洗錢防制法」修正草案，其中「科技偵查及保障法」草案與「通訊保障及監察法」部分條文修正草案賦予執法機關透過正當程序，運用科技偵查工具加強執法之依據，「洗錢防制法」修正草案將新興洗錢犯罪手法入刑化，以符合國際規範要求，強化偵查辦案之法源依據。

根據報告顯示，新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，按識詐、堵詐、阻詐及懲詐等4大面向，計19項策略、57項行動方案推動打擊詐欺工作，並訂有10項分項指標。截至2023年底止，計畫執行成效，包括：宣導觸及3億餘人次、全般攔阻及圈存93.79億元、查獲電信詐欺集團數2011件等。

審計部指出，近年詐欺犯罪者不斷變換詐騙手法及管道，惟防詐宣導係以觸及人數作為績效指標，尚難客觀反映民眾識詐意識提升程度；另高齡被害人數增加，又其被害方式以投資詐欺最多，然部分文宣採取之宣傳管道係以網路媒體為主，雖與現今網路普及多數年輕族群獲取資訊之方式契合，惟未考量高齡者獲取資訊管道之偏好。

▲▼審計部報告。（圖／審計部提供）

於打詐政策整體層面，審計部指出4點，第一、行政院為有效打擊詐欺，訂頒新世代打擊詐欺行動綱領1.5版，透過公私合作全力打詐，復為因應詐欺案件發生數及財損金額仍居高不下，已提出打詐新4法，各方對於打詐事務亦有期許建議，允宜持續整合資源、堅實法制基礎及優化執行策略。

依行政院打擊詐欺辦公室統計，去年度詐欺案件發生數3萬7984件，較前年2萬9509件增加8475件（28.72％），財損金額88億餘元，較2022年度之73億餘元增加15億餘元（21.17％），詐欺案件發生數及財損金額仍持續增加；另行政院結合各部會檢視我國現行法規，並參考外國立法例，研擬「詐欺犯罪危害防制條例」草案、「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案及「洗錢防制法」修正草案，上開打詐新4法已於今年日經行政院院會通過。

二、投資詐欺案件數及金額快速成長，已居全般詐欺案件類型之冠，政府已修正證券投資信託及顧問法因應，增訂投資廣告實名制及移除違規廣告之規定，惟實務執行仍面臨冒名刊登、移除後重複刊登情形嚴重、境外公司廣告源頭管制不易等問題，允宜研謀加速推動打詐專法立法進程，並預為籌謀分工機制。

三、政府致力辦理識詐教育宣導，去年度總觸及3億餘人次並已超逾年度目標值，鑑於詐騙態樣繁多且犯罪手法推陳出新，為期賡續提升國民防詐知能，允宜研謀評估分析民眾識詐能力建構情形，持續運用多元管道，落實分齡分眾宣導方式，並協助解決基層員警宣導業務繁重問題。

四、法務部成立打擊跨境詐騙犯罪跨部會平臺會議，與多國洽簽司法互助協定，已首度成功引渡在外涉跨境電信詐欺案國人返臺受審，惟囿於境外證據能力不足或取證不易，不利遂行後續追訴及審判作業，允宜研謀改善，以確保國家刑罰有效行使。

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