快訊／最小7歲！消夜吃豆漿小籠包　台中2大5小疑食物中毒送醫

▲台中市今天驚傳2名大人、5名小孩等共7人集體食物中毒，都出現上吐下瀉、噁心嘔吐等症狀，被送醫救治。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天驚傳2名大人、5名小孩等共7人集體食物中毒，都出現上吐下瀉、噁心嘔吐等症狀，被送醫救治，其中一名16歲李姓少年症狀嚴重，被收治住院。食安處調查，7人都是吃了大雅區一家豆漿油條店內的小籠包、煎餃、豆漿等餐點，吃完不到半小時就出現症狀，將等店家營業時到店稽查。

衛生局表示，食安處於今(29)日下午4點左右接獲醫院通報，有民眾7人於7月29日凌晨2時20分於大雅區一家傳統早餐店，食用鐵板麵、小籠包、煎餃、米漿、奶茶、豆漿等餐點，7人皆於3時起陸續出現嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀。食安處將於營業時間派員至現場稽查及抽驗，若後續調查結果為業者供應之餐食所造成，將依規定處辦。

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食安處說明，屆時如染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因，將依違反食安法第15條及同法第44條，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌則依違反食安法第49條，將移送司法偵辦。

院方表示，送醫的7人當中，7歲及8歲的吳姓女童、41歲吳姓女子、13歲陳姓男童，還有12歲陳姓男童、43歲陳姓男子都出現疑感染性腸胃炎症狀, 目前治療急診觀察；但16歲李姓男子症狀相對嚴重，將收住院治療。