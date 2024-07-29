99歲阿公受困在「台中最邊邊」5天斷糧！警消找一找快進南投

▲台中市有陳家1家3口受困在山區住家，警消前往搜救，才發現陳家已經快到南投了。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

凱米颱風肆虐全台，導致多處道路中斷。台中市有一名住在太平區黃竹山區的99歲陳姓阿公跟70多歲女兒、女婿受困5天，昨日16時許傳出斷糧急需救援，警消10人獲報前往，但陳家實在太難找，位置在台中與南投交界山區，耗費1小時多才抵達，順利將3人救出安置。

太平警分局宏龍派出所長黃思融說，陳家位置在太平區、霧峰區交界，東側又是南投縣，等於是位在三方管轄中間，位置較難尋找。昨日警消獲報後，先是繞到霧峰區進入民生路，約半小時才抵達山區，再攀爬泥濘山路半小時左右，抵達陳家。

▲警方從宏龍派出所出發，抵達台中最邊界後，還得爬山半小時才能抵達。（圖／翻攝Google Maps）

經警方了解，陳家僅剩下一戶住在山區，房屋受損情況不算嚴重，但道路坍塌嚴重，已經無法撤離。雖然在凱米颱風來臨前，陳家就已經準備好物資乾糧，惟停水停電已經到第5天，糧食、水源已經沒了，才趕緊向警方求救。

警方抵達後，才發現陳家最年長者是已經99歲的陳姓阿公，還好身體仍算硬朗。警方救出3人後，趕緊載回派出所，後續由區公所協助安置，至於陳家附近道路修繕情況，恐怕還需要一段時間。