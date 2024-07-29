等1個月！「漢堡王花蓮中山店」重新開了　2大限時優惠一次看

▲漢堡王花蓮中山店重新開幕了。（圖／業者提供，下同）
記者蕭筠／台北報導
「漢堡王花蓮中山店」上月22日因隔壁寵物美容發生火警被迫停業，經過1個月整修，終於在7月27日重新開幕，並祭出2大優惠活動，包括買指定套餐送聯名提袋、憑傳單來店消費現折20元等。
▲花蓮中山店重新開幕祭出2波優惠。
漢堡王花蓮中山店於7月27日重新開幕，並祭出2波限定回饋優惠，即日起至8月18日首波推出「買雙人套餐送聯名提袋」活動，只要於門市購買「火烤美味經典餐」與「海老花生雙犇牛堡經典餐」就送漢堡王獨家聯名提袋；8月19日起至8月31日則只要持宣傳單（限量1000張）來店現金消費，即可現折20元，以上優惠數量有限。
▲麥當勞全球版APP本周祭出6大優惠券。
另外，麥當勞全球版APP本周則推出最新6大優惠券，有「單點薯餅買1送1」，使用期限至7月31日；早餐限定「單點豬肉滿福堡加蛋特價53元」、「單點勁辣雞腿堡特價65元」，使用期限至8月4日；而「買超值全餐送吉事漢堡」，使用期限為8月2日起至8月4日。
加碼領99元激省晚餐券，至8月2日前每日晚上5時至9時有「麥香魚+中薯+38元中飲」、「麥香雞+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。
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