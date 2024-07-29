等1個月！「漢堡王花蓮中山店」重新開了　2大限時優惠一次看

藝人阿緯（劉峻緯）近年經營餐飲事業有成，其緯豆集團代理的「點點心」、「忠青商行」，在全台拓點超過20家店，近期則是首度推出自有品牌「炒湘湘」，以湘菜與現有的餐飲市場做出區隔，搶攻台灣人愛吃辣的市場。慶祝開幕，即日起至8月1日「18秒爆炒鮮牛肉」買一送一。