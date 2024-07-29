「麥當勞麥麥盒」變成超萌Baby Shark了！6款主題讀本只送不賣

▲麥當勞驚喜攜手Baby Shark鯊魚寶寶推出環保主題讀本、限定包裝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「麥當勞」驚喜找來紅遍全球的「Baby Shark鯊魚寶寶」聯手推出環保主題讀本，8月1日起至2025年1月期間只要購買「Happy Meal」即可免費獲得1本，全系列一共6本，每月推出1本，只送不賣，送完為止；期間Happy Meal麥麥盒更換上全新立體Baby Shark新裝，可愛爆表。

▲Baby Shark讀本全系列一共6本只送不賣。

麥當勞自2020年起開始隨餐發送「Happy Meal」讀本，深受歡迎，今年暑假特意攜手The Pinkfong Company旗下的超人氣「Baby Shark鯊魚寶寶」聯手推出環保主題讀本，希望透過可愛的鯊魚寶寶、鯊魚媽媽、鯊魚爸爸、鯊魚奶奶和鯊魚爺爺，讓孩子了解環保的重要性與相關知識，一起從日常生活中做環保。

8月1日起至2025年1月只要購買「Happy Meal」 麥麥盒4件組即可獲得1本，連續6個月每月推出1本，全系列一共6本，包含：「大戰垃圾魔王」、「珍惜食物」、「節能鯊魚寶寶」、「減塑學堂」、「幫幫森林」、「塑膠吸管NO！」，數量有限、送完為止。

▲Happy Meal麥麥盒也換上黃色鯊魚寶寶限定立體包裝。

除了系列主題讀本外，更特別把「Happy Meal」麥麥盒換上吸睛的Baby Shark新裝，以超萌立體造型的黃色鯊魚寶寶驚喜現身，可愛爆表，8月1日起同步上市。

▲「清心福全X貓貓蟲咖波」第2波聯名來了。（圖／清心福全提供，下同）

另外，喜歡可愛IP的則不能放過「清心福全X貓貓蟲咖波」第2波超Q聯名，打造全新9款造型飲料紙杯，不僅有咖波喝飲料的消暑模樣，還把咖波變身成各種水果，像是草莓、橘子、水蜜桃等，即日起於全台各分店陸續使用，想蒐集全套的鐵粉趕快衝。

▲▼加碼收2款周邊小物。

加碼還有2款限定周邊小物，首推「半截造型提袋」，有咖波及黑貓蟲共2款造型選擇，一面分別是咖波、黑貓蟲大臉造型，另一面則搭配精美刺繡圖案，8月8日起只要來店購買任一飲品即可用150元加購1個。

而「貓貓蟲咖波造型製冰盒」使用食品級矽膠材質製成，一盒就能擁有7種不同造型的咖波，8月16日起只要來店購買任一飲品即可用150元加購1個。