　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

薯餅買1送1！麥當勞「6大優惠券」本周開吃　還有超省銅板套餐

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP本周祭出最新6大優惠券。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

把握機會吃！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠來了，本周祭出「6大優惠券」，不僅有薯餅買1送1，還有吉事漢堡薯餅免費送、2大超省銅板套餐等好康，即日起限時7天開跑。

麥當勞全球版APP即日起推出最新6大優惠券，有「單點薯餅買1送1」，使用期限至7月31日；早餐限定「單點豬肉滿福堡加蛋特價53元」、「單點勁辣雞腿堡特價65元」，使用期限至8月4日；而「買超值全餐送吉事漢堡」，使用期限為8月2日起至8月4日。

加碼領99元激省晚餐券，至8月2日前每日晚上5時至9時有「麥香魚+中薯+38元中飲」、「麥香雞+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲▼拿坡里雞腿。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1。

另外，全台12家拿坡里炸雞專賣店至8月14日前也祭出最新「2大超殺優惠」，有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買1送1」，內含2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞，特價399元；「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價只要109元。

「脆皮戰斧綜合炸雞桶」內的脆皮戰斧雞腿是選用連腿排的大雞腿，裹上脆皮炸雞粉現點現炸，外皮酥脆，每一口都鮮嫩多汁；義式炸雞則開放辣味和原味任選。

【你可能也想看】

►3大速食店「應援奧運限定餐」一次看！球后餐、五環芝心圈要吃
►6大速食店「限時優惠」懶人包！炸雞桶買1送1、蛋撻盒下殺199元
►超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場！加碼收實用提袋、製冰盒

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／遭幕僚團隊提告！　于美人發聲
遭爆封殺郭書瑤！　TVBS回應了
獨／調查局高官是痴漢！北捷連摸2女　遮臉畫面曝
巴黎奧運2天獎牌數出爐！　日本拿最多金牌
奧運開幕表演被罵爆！　官方道歉「悄下架YT影片」
恐怖片！特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人
快訊／妖股強勢回歸！開盤噴漲停　1.6萬張排隊等買

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

薯餅買1送1！麥當勞「6大優惠券」本周開吃　還有超省銅板套餐

夏天就是要去海邊！直擊火辣妹子完美體態的穿搭小心機

3大速食店「應援奧運限定餐」一次看！球后餐、五環芝心圈要吃

全聯新品千層吐司來頭超猛！日本世界冠軍師監修　1.5月賣破3千萬

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

薯餅買1送1！麥當勞「6大優惠券」本周開吃　還有超省銅板套餐

夏天就是要去海邊！直擊火辣妹子完美體態的穿搭小心機

3大速食店「應援奧運限定餐」一次看！球后餐、五環芝心圈要吃

全聯新品千層吐司來頭超猛！日本世界冠軍師監修　1.5月賣破3千萬

PChome、蝦皮都上榜！北市抓網購食品「重金屬超標」

拜登退選川普當選幾率增大　美未來槍枝暴力恐愈發失控

「裸奔小低壓」畫面曝　專家：有午後大雷雨出現機會

快訊／一早狂飄濃臭瓦斯味！彰化市民頭暈想吐嚇壞　欣彰說話了

現象級台劇《零日攻擊》討論度爆炸！　「敏感議題」連外媒都關注

雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

強化基礎設施自主防災韌性　劉世芳：目標明年底前全國防災士5萬人

于美人遭幕僚團隊提告「壓榨沒給加班費」！　感慨發聲：不會虧待年輕人

胡宇威迎42歲登山慶生！　「同框老婆陳庭妮」爬少女峰：我很姓胡

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

消費熱門新聞

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

全聯千層吐司來頭超猛！世界冠軍監修

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

超商咖啡「買1送1」、抽一年份霜淇淋

6大速食店「限時優惠」懶人包！

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

肯德基「2大限時優惠」周末搶吃

全聯開出千萬發票！幸運兒花10元就中大獎

《網路溫度計DailyView》票選最強父親節禮物！

麥當勞「6大優惠券」本周開吃！

超商周末優惠必收！零食飲料買1送1

精神不足每天都好累？補充鷄精「肌肽」成份超給力

父親節就靠「4大實用好物」擄獲老爸老公的心

拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1

更多熱門

相關新聞

最快9月開幕！麵屋一燈籌備第2家店

最快9月開幕！麵屋一燈籌備第2家店

有東京拉麵之王的「麵屋一燈」，自2016年登台至今已有8年，繼2年前重新裝修中山店之後，近期傳出籌備第2家店「信義店」，暫定9月開幕。

西裝男大鬧麥當勞！被壓制畫面曝光

西裝男大鬧麥當勞！被壓制畫面曝光

高雄11家「米其林新入選」一次看

高雄11家「米其林新入選」一次看

身分證有3個「8」送28顆干貝！

身分證有3個「8」送28顆干貝！

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞拿坡里買1送1

讀者迴響

熱門新聞

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

明「全台下2天」　雨最大地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

于美人被告了！　雙方撕破臉

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

林昀儒、陳思羽不敵魔王　止步混雙8強

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練猝死

陸客踹鹿、餵「大便仙貝」當地人抓狂

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面