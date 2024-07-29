薯餅買1送1！麥當勞「6大優惠券」本周開吃　還有超省銅板套餐

▲麥當勞全球版APP本周祭出最新6大優惠券。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

把握機會吃！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠來了，本周祭出「6大優惠券」，不僅有薯餅買1送1，還有吉事漢堡薯餅免費送、2大超省銅板套餐等好康，即日起限時7天開跑。

麥當勞全球版APP即日起推出最新6大優惠券，有「單點薯餅買1送1」，使用期限至7月31日；早餐限定「單點豬肉滿福堡加蛋特價53元」、「單點勁辣雞腿堡特價65元」，使用期限至8月4日；而「買超值全餐送吉事漢堡」，使用期限為8月2日起至8月4日。

加碼領99元激省晚餐券，至8月2日前每日晚上5時至9時有「麥香魚+中薯+38元中飲」、「麥香雞+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1。

另外，全台12家拿坡里炸雞專賣店至8月14日前也祭出最新「2大超殺優惠」，有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買1送1」，內含2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞，特價399元；「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價只要109元。

「脆皮戰斧綜合炸雞桶」內的脆皮戰斧雞腿是選用連腿排的大雞腿，裹上脆皮炸雞粉現點現炸，外皮酥脆，每一口都鮮嫩多汁；義式炸雞則開放辣味和原味任選。