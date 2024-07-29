高雄大樓800汽機車泡水3天！X6豪車出土慘樣曝光…底盤還在滴水

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風重創南台灣，造成高雄376棟大樓、透天厝淹水，尤其在三民區的社區大樓「日安地球」更是嚴重，地下室1至3樓共800部汽機車慘泡水裡整整3天，昨(28日)中午終於將汙水抽乾，不過住戶愛車都被包覆層層厚泥砂。稍早新車價超過400萬的BMW X6終於「出土」，由於住戶將對保全公司求償，愛車慘況必須經過車主確認並合照，形成另類奇景，不過X6車主不在現場，現場大喊車號尋人。

▲高雄社區大樓「日安地球」地下室淹水整整3天，X6豪車今天出土 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「日安地球」地下室慘淪滯洪池，800多部汽機車全泡水。（資料圖／記者吳世龍攝）

日安地球大樓為淹水重災區，屬於5棟大樓連通，占地約2000平方公尺，地下室1至3樓被淹沒，初估淹水量約6000立方公尺，裡面約有300多輛汽車、500多輛機車。正興里里長長沈秀玲先前受訪時透露，包括保時捷、BMW大七豪車都在泡水。

日安地球大樓直到28日淹水終於抽乾，泡水車陸續拖出，稍早一部BMW X6豪車被拖出，車身包裹著汙泥，底盤持續滴水。由於住戶打算對保全公司提告，車主必須當場確認車子慘況並合照才算數，不過當時X6車主並不在現場，工作人員持續喊車號尋人。

▲▼BMW X6出土，車身被泥沙包裹，底盤持續滴水。（圖／記者許宥孺翻攝）

目前市府除了協助第三層地板淤泥清污外，也派遣大型沖水車沖洗周遭環境，但800部汽機車要輪番拖上地面，讓當地住戶、里長很頭痛，目前里長先協調借用校園場地暫時停放泡水車，待全部車輛拖出後，環保局將進入地下3樓全面清消。