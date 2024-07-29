凱米漁業災損現金救助及低利貸款　嘉義縣 8月7日前受理申請

▲▼ 凱米颱風漁業災損現金救助及低利貸款 8月7日前受理申請 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部公告嘉義縣為辦理113年凱米颱風漁業全品項（魚塭及牡蠣養殖）農業天然災害現金救助及低利貸款地區，請受災漁民自即日起至113年8月7日止，至魚塭（或蚵農）所在地公所申請，例假日亦照常受理。

嘉義縣受凱米颱風影響，造成漁業災損，截至昨日損失金額達1億6850萬6779元，尤以沿海牡蠣養殖最為嚴重，縣府為加速協助漁友復養及減輕災損負擔，農業處於災後即不斷彙報災損報告建請中央救助，農業部已於28日晚上公告本縣為辦理現金救助及低利貸款地區，籲請受災漁民應於受理期間至所在地公所申請，以維自身權益。

現金救助對象應為實際從事漁業生產的自然人，持有陸上魚塭養殖漁業登記證（或區劃漁業權執照）、完成放養量申報、魚塭須有合法用水文件，且損失率達20%以上者。

農業處提醒，辦理申請現金救助時，請攜帶身分證、印章、農漁會存褶、陸上魚塭養殖漁業登記證（或區劃漁業權執照）、放養量申報書及魚塭合法用水文件。現金救助額度為浮筏式牡蠣每棚6千元、平掛式牡蠣每公頃3萬3千元、文蛤每公頃11萬8千元(工作魚每公頃1萬元)、鱸魚每公頃42萬元、鰻魚每公頃40萬元、午仔魚每公頃42萬元、石斑每公頃42萬元、其他（如虱目魚、吳郭魚等每公頃12萬5千元）。

辦理低利貸款部分，救助對象應為實際從事漁業生產自然人且使用土地合法。本次低利貸款利率依中華郵政二年期定期儲金機動利率減0.305%機動計息（目前為年息1.415%），並自113年8月1日至起至114年1月31日止利息免收由農業部補貼。

申借本貸款漁民，應在辦理期限113年8月7日前，依實際受損情況，向所在地公所申請核發「農業天然災害受災證明書」，並於該證明書核發次日起15日內，檢附該證明書及「農業天然災害低利貸款申請暨計畫書」，向貸款經辦機構提出申請，由貸款經辦機構審酌農民實際受災情形及復建、復耕需要，覈實貸放。