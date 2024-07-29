王義川語出驚人「1400毫米＝14公尺」　王鴻薇：史詩級災難大海嘯

▲王義川的單位換算出錯？王鴻薇嗆：再次擦亮他的三寶之首名號。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨桃園市黨部）

記者邱晟軒／綜合報導

高雄遭凱米颱風侵襲，造成嚴重淹水災情。民進黨政策會執行長王義川日前在談及颱風雨量時，聲稱「1400毫米就是14公尺」，引發網路熱議，成為笑柄。國民黨立委王鴻薇今（29）日指出，這種說法荒唐至極，並譏諷王義川「14公尺是史詩級災難的大海嘯，用膝蓋想都知道不可能」。

王鴻薇在臉書發文，強調王義川作為民進黨三寶之首，絕不會讓沈伯洋、于北辰專美於前，「一出手就是大海嘯」。她表示，王義川在政論節目上談到凱米颱風帶來的1400毫米強降雨時，驚人地說出，「1400毫米是多少你知道嗎？14公尺！」、「這1400毫米的意思就是整個茂林全部都14公尺！」如此荒唐的言論令人難以置信。



▲王義川瞎喊「茂林降雨量14公尺」，引發熱議 。（圖／翻攝雅琴看世界）

王鴻薇進一步指出，王義川是台大土木工程系畢業，連最基本的單位換算都出錯，實在令人不解。更諷刺的是，賴清德才剛宣稱美濃只淹30厘米，治水有成，而王義川的言論立即打了賴清德的臉。

王鴻薇強調，一般民房一層樓大約是3公尺，王義川的說法相當於茂林區淹水高度接近四層樓，這應該是史詩級災難的大海嘯，幾乎達到日本311大海嘯的規模，用膝蓋想都知道不可能，難道王義川的膝蓋不行了嗎？

王鴻薇認為，這次高雄淹水後，民進黨發起各項文過飾非的行動毫不意外，但王義川為了吹捧高雄市政府，這次真的吹破牛皮。她調侃，這場不存在的「義川海嘯」再次擦亮了他的三寶之首名號，只是如果他繼續這樣失言下去，恐怕引發的是他自己的政治海嘯。