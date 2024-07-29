快訊／抓到了！留言「威脅大法官人身安全」　男保全桃園落網

▲北市中正一分局火速逮到不理性網友。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／台北報導

衝動要付代價！日前憲法法庭裁准藍白擴權法案"暫時處分"後，有不理性民眾跑到司法院潑黑漆，甚至有名網友在司法院臉書留言威脅大法官人身安全，本月23日司法院長兼大法官許宗力強調，已經報警處理。對此，北市中正一分局已循線拘提家住桃園的陳姓保全，預計今（29）日下午依恐嚇公眾等罪移送台北地檢署偵辦。

上週有網友到司法院臉書留言威脅大法官人身安全，7月22日司法院聲明指出，大法官依據憲法規定行使解釋憲法之職權，並組成憲法法庭審理憲法訴訟案件，作為 守護憲法的最後一道防線，大法官依法須超出黨派以外，獨立審判，不受任何干涉。憲法法庭所為裁判，大法官亦當虛心傾聽社會各界意見並接受公評。

司法院表示，因不滿憲法法庭裁判即恐嚇危害大法官的人身與生命安全，已逾越言論自由的界線，而且是自由民主法治社會不能容忍的嚴重犯罪行為，司法院已進行蒐證、報請警方依法偵辦，更呼籲各界應共同譴責此種無視法治、危害民主憲政體制的不法行為。

中正一分局循線逮到家住桃園的陳姓保全（43歲），落網的陳男說，平時喜歡看政治新聞，一時情緒來就留言，警詢後將依恐嚇公眾、妨害名譽罪移送台北地檢署偵辦。