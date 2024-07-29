不想先繳費！男咆哮護理師「我是院長堂弟」：路上遇得到

記者閔文昱／綜合報導

新竹東元醫院近日爆發一起醫療糾紛，一名男子疑似不滿院方規定「先繳費後接受復健治療」，當場情緒失控對著護理師大聲咆哮，並恐嚇對方自己是院長堂弟，「路上相遇得到」，就連一旁勸阻民眾也遭受波及，畫面全被拍了下來。對此，院方表示，男子因不熟悉掛號流程才出現紛爭，後續已由社工師介入協助完成就診。

有網友29日在臉書PO出2段影片指出，畫面中的男子聲稱自己是院長堂弟，要求做復健，但被復健師告知須按照醫院流程先繳費，不料男子以為被復健師針對，開始在醫院內大吵大鬧，甚至連前來勸阻的男病人及女病人都遭謾罵，最終醫院社工前來協助繳費，但此時男子仍認為是復健師針對，並狠嗆對方「路上遇得到」。

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▲男子因不滿醫院規定，飆罵護理師。（圖／翻攝自Facebook／竹北大小事）

根據畫面，只見男子不斷對著復健師咆哮「我押證件不能做（復健）喔？什麼規定！」復健師則一臉無奈填寫資料。此時拍攝者出聲制止「那你就照著醫院的規定啊」，不料也遭對方反嗆「妳不要囉嗦！沒妳的事」，即使社工前來說明流程，男子仍轉頭對著復健師恐嚇「路上遇得到」、「嗆你啦，我就恐嚇你啦！」態度相當囂張。

對此，東元醫院發出聲明，表示當時復健中心的同仁都是按照院內就醫流程安排，並未詢問該名男子的身分背景，由於該男子不熟悉掛號流程，醫院為了避免衝突，最後由社工師介入協助對方完成就診。醫院強調，所有就診病人的權利都是一視同仁的，並且醫院有醫院的規定，無論是任何人，都必須遵守。