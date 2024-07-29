輕食餐盒標示「健康、低GI」是違法　高雄舒肥便當店遭罰4萬元

▲衛生局稽查人員執行輕食料理業者稽查及食品抽驗。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

現代人飲食講求熱量調控，不少輕食店都會主打養生餐盒，不過店家擅自標示「健康」其實已經違反食品安全衛生管理法。高雄市衛生局近日針對轄內輕食店稽查，發現一家舒肥便當店於菜單上註明「健康」，依法對便當店開罰4萬元，而該便當店已改正。

為保障消費者飲食安全與消費者權益，高雄市衛生局於6月至7月針對20家「輕食料理」店家進行稽查。衛生局指出，稽查內容依據食品安全衛生管理法查察食品業者登錄、定型化契約、產品責任險、來源文件保存、逾期食品及食品標示等項目。

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▲輕食餐盒不得標示健康、低GI等廣告字眼，讓消費者有想像空間。（圖非當事店家／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，查核及檢驗結果，26件食品檢驗皆符合規定、1件食品品名標示「健康」字樣，違反食品安全衛生管理法第28條食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張，依同法第45條第1項裁罰4萬元，店家已改正完成。

衛生局說明，健康、養生概念普及化，健身及養生餐盛行，飲食少糖、少油，以「清蒸、水煮、舒肥及低熱量」烹煮的輕食料理店家也增加。為避免消費者因食品品名標有「健康」、低GI等字樣，而對該食品產生有較健康的想像，食品業者遵循食品安全衛生管理法，加強食品衛生管理，以維護消費者飲食衛生及權益。

衛生局也提醒業者，夏日高溫食品易腐敗，請確保食品處理過程中的清潔衛生，並加強食材放置、貯存、從業人員、作業場所、設施衛生管理等，倘若未依良好衛生規範準則，經命限期改正，屆期不改正，依同法第44條規定裁處6萬至2億元。

▲高雄市衛生局針對轄內20家輕食店稽查。（圖／記高雄市衛生局提供）