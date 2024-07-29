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黃捷一回國衝勘災！　自爆高雄人「鼓掌到手都瘀青了」

▲▼ 。（圖／翻攝黃捷臉書）▲黃捷提到，高雄民眾為她的表現鼓掌到瘀青，還有鄉親鼓勵稱「不是英雄不會被評論」 。（圖／黃捷臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

凱米颱風重創高雄，造成多處淹水災情，民進黨立委黃捷卻被發現「人不在國內」，引發輿論批評。事後，黃捷迅速道歉，連日來積極勘災，更提到有住戶為她的認真鼓掌，拍到手都瘀青了，她直言這正是「高雄人最溫暖的寫照」。

黃捷 28 日在臉書發文表示，她再次巡視選區，有一位當地住戶大哥告訴她，「你陪我們住戶到半夜三點，讓大家手都瘀青了。」黃捷急忙詢問原因，住戶大哥解釋，「因為大家攏替你拍噗仔啊！你很認真」。黃捷對此表示感謝，認為這是高雄人最溫暖的寫照。

黃捷指出，各個救災單位都非常辛苦，她也協助調度國軍到高雄女中協助抽水，終於在半夜兩點前完成。早上，她與鄭文儀校長巡視高雄女中地下室，校長因為不放心，親自在學校過夜並打掃校園。路上，她遇到前金區方文杰里長，帶領博孝里的志工們幫忙清潔路面和人行道，非常熱心。

▲▼ 。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝黃捷臉書）▲黃捷返台後曬出多張勘災照。（圖／黃捷臉書）

此外，黃捷也到鼓山一路，陪同王宋金花里長巡視。有一處坍方，先以擋土設施阻擋，上面的兩戶住戶已先行撤離。接下來的家園重建工作，黃捷表示將與里長安排協調會，並與國有財產署、水利局、台電協力處理。

對於外界的批評，黃捷表示「我與我帶領的團隊評價如何，高雄市民最清楚」，她從不需要收割，更不需由坐在冷氣房裡的北部民代說三道四。這幾天勘災的過程，不曾聽到惡毒攻擊，只有溫暖打氣。鄉親甚至替她抱不平、停下車來為我喊加油，「支持者如雪片般飛來的加油訊息，我都有收到，十分感謝！」

黃捷更補充說，鄉親告訴她，「你有在做事我們都知道，不用理那些人」、「代表他們非常怕你」、「你對他們造成太大威脅」。甚至老家嘉義的民眾也傳來訊息說：「不是英雄不會被評論」，「這代表你的重要性」。

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