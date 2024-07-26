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為了拍交通災難片　17歲男「故意讓火車出軌」失控與運煤車相撞

為了拍交通災難片　17歲男「故意讓火車出軌」失控與運煤車相撞。（圖／翻攝自YouTube）

▲17歲少年為了拍片，竟然故意造成火車出軌事故。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

美國內布拉斯加州一名17歲少年被控，為了拍攝交通事故的災難片，竟然偷偷調整機關，故意要讓火車出軌，導致一輛載滿貨物的火車偏離軌道，還將影片分享在他的YouTube頻道上。

當地媒體報導，一輛約5節車廂、載滿貨物的BNSF公司列車，今年4月21日下午6時10分左右在班尼特市(Bennet)發生出軌事故，列車偏移鐵軌後雖然仍保持直立，最後仍撞到路邊一輛停放的空運煤車。

火車駕駛員表示，當火車向東行駛並且接近十字路口時，他注意到道岔沒有對準，因此導致火車轉向，他試圖緊急把火車停下來，但火車最後仍與路邊空運煤車相撞，造成約35萬美元（約台幣1,148萬元）損失。

法庭資料顯示，調查人員發現，原本應該用來鎖住道岔的裝置突然消失，疑似是被人刻意移走，同時事發當天有一名自稱是火車愛好者的少年出現在現場，不但詢問出軌事件，事後還在網路上分享火車出軌前後完整記錄影片。

調查人員後來確定，涉案的17歲少年在火車出軌前4分鐘，就在現場架好腳架拍攝，且他十分了解鐵路相關裝置，近來指控他犯下毀壞財物罪 ，因為他目前是未成年者，所以不會對外公開身分，不過檢察官計畫讓他改以成年者身分受審，案件正在調查中。

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