川普急拉票！　喊話基督徒：選我當總統「4年後不用再投票」

▲川普出席保守派基督徒組織「轉折點行動」活動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

面對美國副總統賀錦麗的支持度節節攀升，共和黨參選人、前總統川普（Donald Trump）開始積極拉票，他近日向保守派基督徒喊話，如果能在11月大選中獲得他們的支持，「4年過後，你們就不用再投票了，我們會搞定好一切。」

保守派基督徒組織「轉折點行動」（Turning Point Action）26日晚間於佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）舉辦活動，川普應邀出席並在演說中呼籲基督徒站出來投票，「就這一次，之後你們就不用再投了。再4年，你們知道嗎，一切都會整頓好，一切都會好起來，你們不必再投票了。」

川普表示，「我愛你們，基督徒。我是基督徒，我愛你們，出門吧，你們得出門投票。4年後，你們就不用再投票了，我們會搞定好一切，你們不需再投票。」

過去兩次總統大選中，福音派基督徒都堅定支持川普。針對此番言論，目前川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）並未直接回應，僅說川普「是在談論團結這個國家」。

部分民主黨人認為川普的言論表明，他計劃成為一名獨裁者，並暗示如果他贏得第2個總統任期，將終結美國的選舉。