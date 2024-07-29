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超驚喜！人妻以為刮刮樂沒中準備丟掉　尪撿起來看「中650萬」

▲▼彩券,刮刮樂,樂透,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲南卡州夫妻買刮刮樂以為沒中獎，正準備丟掉時家人多看一眼，赫然發現中了20萬美元。（圖／達志影像／示意圖）

圖文／CTWANT

無論號碼型或刮刮樂彩券，很多人匯兌完獎後就把彩券扔垃圾桶。不過，人有失手馬有失蹄，建議刮刮樂彩券別急著扔，先確認是否有完全刮乾淨，以免把獎金丟了！美國南卡羅萊納州一對夫妻男子，近來花5美元（約新台幣164元）購買刮刮樂，妻子刮開銀漆後以為沒中獎，正準備丟到垃圾桶，幸好眼尖的丈夫再仔細檢查一次，赫然發現其實是中了約新台幣655萬元。

據《福斯新聞》報導，這對幸運的匿名夫妻透露，當時他們是在南卡州的一處便利商店，購買了南卡羅萊納州教育彩券（South Carolina Education Lottery），當時妻子刮開後認為沒有對中任何獎項，就打算把刮刮樂丟掉。

當下這位目光銳利的丈夫注意到了垃圾桶裡的刮刮樂似乎未刮完，「上面有 12」，這名男子向南卡羅萊納州教育彩券述說時表示，於是他從垃圾桶裡拿出刮刮樂，要求妻繼續刮完，最後果然發現中了20萬美元（約新台幣655萬元）。

根據報導，這對夫婦對於能夠幸運中獎「很高興也很感激這一切」。據這對夫妻透露，兩人計劃用獎金購買新房子，南卡羅來納州教育彩券表示，這對夫婦有七十五萬分之一的機會贏得20萬美元的最高獎金。

類似狀況21日時也曾發生過，據《UPI》先前報導，同樣是來自南卡羅萊納州的一名男子，同樣花了5美元購買刮刮樂，原以為刮開銀漆後沒中獎，正準備丟到垃圾桶，幸好家人幫忙檢查，赫然發現其實是中了20萬美元。

這名幸運男子透露，當時是在南卡州拉德森（Ladson）加油站商店Speedway，購買了「祖母綠（Emerald Green）」刮刮樂，拿回家刮開後認為沒有對中任何獎項，就打算把刮刮樂丟掉。不過家人見狀把刮刮樂拿過來再看一眼，驚覺上面刮出了20萬美元，讓他當下感到難以置信。

南卡州夫妻買刮刮樂以為沒中獎，正準備丟掉時家人多看一眼，赫然發現中了20萬美元。（圖／翻攝自X）
南卡州夫妻買刮刮樂以為沒中獎，正準備丟掉時家人多看一眼，赫然發現中了20萬美元。（圖／翻攝自X）

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