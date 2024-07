24歲女慢跑被3灰熊攻擊　「頭差點被咬爆」寵物犬和鯊魚夾救命

▲女子因為鯊魚夾躲過灰熊攻擊。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

加拿大24歲女子沙普特(Vanessa Chaput)帶著寵物犬在森林步道慢跑時,竟然遇到3隻灰熊,當寵物犬護主上前攻擊2隻灰熊時,另外一隻灰熊也向她發動攻擊,當熊咬住她的頭時,沒想到被頭上鯊魚夾救命。

24歲女子沙普特接受當地電視台採訪,她6月30日在當地森林步道Trans Canada Trail慢跑時,與所養的德國牧羊犬妮娜(Nina)遇到3隻母灰熊。她表示,「我當時就在牠們旁邊,距離太近了」。

