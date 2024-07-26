24歲女慢跑被3灰熊攻擊　「頭差點被咬爆」寵物犬和鯊魚夾救命

▲女子因為鯊魚夾躲過灰熊攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大24歲女子沙普特(Vanessa Chaput)帶著寵物犬在森林步道慢跑時，竟然遇到3隻灰熊，當寵物犬護主上前攻擊2隻灰熊時，另外一隻灰熊也向她發動攻擊，當熊咬住她的頭時，沒想到被頭上鯊魚夾救命。

24歲女子沙普特接受當地電視台採訪，她6月30日在當地森林步道Trans Canada Trail慢跑時，與所養的德國牧羊犬妮娜(Nina)遇到3隻母灰熊。她表示，「我當時就在牠們旁邊，距離太近了」。

Mom, 24, who was nearly mauled to death by an eight-foot grizzly bear narrowly survives thanks to her HAIR CLIP: Vanessa Chaput, 24, was on a run in her native Yukon, Candada, with her German Shepard Nina when she stumbled upon a group of four bears. https://t.co/IPKjGDX5My pic.twitter.com/jljUN4ZHnr — Janie Johnson - America is Exceptional (@jjauthor) July 24, 2024

沙普特原本試圖後退，希望在不引起灰熊的注意下逃走，沒想到護主心切的妮娜卻衝上前、要驅離2隻灰熊，結果另外一隻灰熊也對她發動攻擊，她表示，「當熊咬住我的頭時，我第一個想法就是要保住自己的要害，所以我立即呈現胎兒狀姿勢」。

事發當時沙普特頭上剛好戴著一個鯊魚夾，沒想到灰熊咬到鯊魚夾後，破裂的鯊魚夾割傷灰熊的嘴、導致熊停止動作，再加上妮娜在遠處的吠叫聲也分散灰熊注意力，讓沙普特能夠有逃脫的機會，逃出森林後打電話報案，妮娜也很快就跑到她身邊會合。

送醫發現，沙普特手臂三頭肌有2處被撕裂、右臂骨折、全身多處嚴重穿刺傷，上臂和頭部縫了30多針，住院治療10天後終於回到家中休養，她表示，雖然原本就知道該地區有很多灰熊，但也是第一次這麼近距離碰到，她非常慶幸自己活了下來。