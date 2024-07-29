與哥同天奪金夢碎！　柔道女將阿部詩落敗「崩潰哭喊」影片曝光

▲東京奧運金牌、日本柔道女將阿部詩止步16強，在賽場崩潰哭喊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本柔道女將阿部詩和哥哥阿部一二三在東京奧運創下「兄妹同天奪金」的紀錄，沒想到阿部詩28日在女子52公斤級賽事中，遭目前世界排名第1的烏茲別克好手「一本」奪勝，她當場情緒崩潰，整個賽場都是她聲嘶力竭的哭聲，甚至需要教練攙扶才能出場。

現年24歲的阿部詩和哥哥阿部一二三是日本柔道界著名的「阿部兄妹檔」，兩人更在東京奧運創下「兄妹同天奪金」的紀錄，而從2019年開始在個人賽達成30連勝紀錄至今的她，這次更將目標放在二連霸，希望和哥哥一起再創紀錄，沒想到卻意外在16強止步。

▲得分結果出來後，阿部詩臉上盡顯驚恐與懊悔。（圖／路透）



阿部詩28日在女子52公斤級賽事中，對上本屆亞運金牌、目前世界排名第一的26歲烏茲別克好手克爾迪約羅娃（Diyora Keldiyorova），原先阿部詩在比賽中佔有優勢，卻在3分04秒遭對手摔落地面，原本打算繼續以固技壓住背部已着地的阿部詩，但裁判立刻示意克爾迪約羅娃取得「一本」。

▲阿部詩落敗後抵不住崩潰情緒。（圖／達志影像／美聯社）

得分結果出來後，阿部詩臉上盡顯驚恐與懊悔，一度跪在地上起不來，和對手握手致意後，直接在場邊腿軟，抱著教練痛哭失聲，她在教練的攙扶下，試著走離場地，但最後仍不敵崩潰情緒，跪在場邊聲嘶力竭地哭喊超過1分鐘。

▲阿部詩對上本屆亞運金牌、目前世界排名第一的26歲烏茲別克好手克爾迪約羅娃。（圖／路透）



場邊觀眾也感受到阿部詩難受的情緒，高聲喊著她的名字替她打氣，日本網友也崩潰地在社群網站X表示，「實在是太痛苦了」、「我也跟著哭了」、「眼淚真的止不住」、「她真的很努力了！」

▲東京奧運金牌、日本柔道女將阿部詩止步16強，在賽場崩潰哭喊。（圖／路透）



根據《香港01》報導，阿部詩事後表示，克爾迪約羅娃的技術非常好，被對方摔倒後反應不過來，「只能說我真的很失望，我覺得自己真的很弱，沒能在奧運舞台上獲勝，為了這一天我把一切都賭上了，當我輸了的那一刻，我無法保持冷靜。」

阿部詩也說，她非常感謝觀眾和粉絲的支持，要冷靜後才能思考下一步該怎麼做。她的哥哥阿部一二三則在稍晚的賽事中，擊敗世界排名第8的巴西選手利馬（Willian Lima）達成連霸，也是是日本柔道界在奧運拿下的第50面金牌。