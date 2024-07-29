奧運救生員「下半身太搶鏡」救援片瘋傳　網笑噴：他該拿獎牌

▲奧運女子100公尺蛙式預賽，在巴黎拉德芳斯體育館舉行。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運正如火如荼進行中，一名救生員移除泳池異物時，卻因為「下半身」太搶鏡，意外成為全球網友焦點，甚至有人開玩笑地說，他也值得一枚獎牌。

太陽報報導，奧運女子100公尺蛙式預賽，在巴黎拉德芳斯體育館（Paris La Defense Arena）舉行，卻被發現泳池底部出現異物、一度暫停，原來是美國選手韋伯（Emma Webber）的泳帽掉了。

It's said "not all heroes wear capes." #BobtheCapCatcher is the hero that barely wears anything. My man deserves #Olympics goldfor walking out with the dad bod & diving in the pool to get a swimmer's cap. Best moment of the Games so far in my book #dadbod #OlympicGames pic.twitter.com/1wV5xirkzL — Eric Seals (@ericseals) July 28, 2024

此時，救生員昂首闊步地出現了，他迅速潛入水中，不到20秒就撿起泳帽、浮出水面，還跟看台上的觀眾揮手致意，現場不斷爆出歡呼與口哨聲。不過，除了神救援之外，他那件用色大膽、花花綠綠的泳褲，也令人難以忽視。

此過程被觀眾拍成影片，並且分享至社群媒體後，立刻引發熱議。救生員不僅被網友大讚是「英雄」，對於泳褲的獨特品味，也讓許多人印象深刻，「我好愛這件泳褲」、「太讚了，他值得一枚獎牌」、「這是奧運史上第一次有救生員有事可做。」