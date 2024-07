奧運救生員「下半身太搶鏡」救援片瘋傳　網笑噴：他該拿獎牌

▲奧運女子100公尺蛙式預賽,在巴黎拉德芳斯體育館舉行。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

巴黎奧運正如火如荼進行中,一名救生員移除泳池異物時,卻因為「下半身」太搶鏡,意外成為全球網友焦點,甚至有人開玩笑地說,他也值得一枚獎牌。

太陽報報導,奧運女子100公尺蛙式預賽,在巴黎拉德芳斯體育館(Paris La Defense Arena)舉行,卻被發現泳池底部出現異物、一度暫停,原來是美國選手韋伯(Emma Webber)的泳帽掉了。

It's said "not all heroes wear capes." #BobtheCapCatcher is the hero that barely wears anything. My man deserves #Olympics goldfor walking out with the dad bod & diving in the pool to get a swimmer's cap. Best moment of the Games so far in my book #dadbod #OlympicGames pic.twitter.com/1wV5xirkzL