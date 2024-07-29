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香港「擊劍女神」金牌獎金2400萬元！今年剛調漲「全球第一高」

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓在巴黎奧運奪金。（圖／達志／美聯社）

▲香港擊劍選手30歲的江旻憓在巴黎奧運奪金。（圖／達志／美聯社）

文／中央社記者張謙香港29日電

香港選手江旻憓前天在巴黎奧運獲得女子銳劍個人賽金牌，可以獲得港幣600萬元獎金（新台幣2400萬元）；據指出，這個獎金數目是參賽國或地區之中最高。

近10年來，香港運動員不時在奧運有較佳表現，港府為了獎勵運動員及促進體育發展，不斷提高對運動員的獎勵，最直接的就是透過賽馬會給予獲獎運動員獎金。

本月初，在香港運動員準備遠赴巴黎出賽前，港府宣布，本屆奧運金牌獎金由港幣500萬元上調至600萬元，而江旻憓就成為香港首位獲得如此高金額獎金的運動員。

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓在巴黎奧運奪金。（圖／達志／美聯社）

根據本地運動組織負責人及媒體公開提供的資料，香港所提供的金牌獎金，應該是所有參賽國或地區之中最高的。

據指出，在本屆奧運舉行前，有本地體育組織向所有參賽國及地區發出問卷，了解他們給予的金牌獎金是多少，但只有24國或地區回答，相較之下，香港的獎金最高。

相關負責人表示，上屆以新加坡的金牌獎金最高，為港幣580萬元，但本屆香港提升至600萬元，稍超越新加坡。

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓在巴黎奧運奪金。（圖／達志／美聯社）

這位負責人指出，根據其了解及公開資料，相信其他不回答的參賽國或地區，金牌獎金都不超過香港。

對於香港向奧運金牌得主給予如此高的獎金，雖然本地有個別人士提出質疑，但絕大部分輿論予以支持，認為可以鼓勵運動員及促進體育發展，又可以團結港人，為香港帶來正能量。

行政長官李家超祝賀江旻憓為香港奪得第一金後，就感謝她「為香港體壇注入正能量，盡顯不會放棄的香港精神」，這也反映出港府期待透過運動員的得獎「為自己的管治加分」。

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