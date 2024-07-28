又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

▲熱帶擾動97W增強為颱風的機率低。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風剛離開，菲律賓東方海面有一熱帶擾動95W發展，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（28日）指出，低壓擾動97W預計明上午抵達台灣東南方海域，增強為颱風機率很低；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書PO出美國海軍資料，指該低壓讓台灣東南方水氣增多。

中央氣象署預報員劉宇其表示，菲律賓以東是低壓帶，原本在低壓帶南邊中心有一個熱帶擾動95W發展起來，但目前低壓帶北邊雲系發展比較好，出現熱帶擾動97W，都是在同一個低壓帶發展起來，也就是菲律賓以東海面結構重整，低壓雲系發展出熱帶擾動。

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劉宇其說，目前觀測95W可能就消散，北邊的97W在明後天接近台灣，但在接近台灣過程不至於太強，甚至到台灣就減弱，成颱機率非常低，大概就是個小低壓，強度發展性不高，但其帶來較多水氣，台灣可能出現局部性大雨。

▲美國海軍資料顯示，目前暫無熱帶擾動。（圖／翻攝賈新興臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，97W沿著太平洋高氣壓邊緣快速移動，預計明天上午抵達台灣東南方海域，周二凌晨左右進入花東陸地。97W所處的大氣環境不良，要進一步增強為颱風的機率很低，頂多靠近時可能成為熱帶低壓（很拚）。

至於對台灣天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明、後天花東及南部全天不定時短暫雷陣雨，間歇較大雨勢，午後因為加上熱力作用，容易出現大雷雨，北部、中部則以午後雷陣雨為主。

▲氣象署地面天氣圖顯示，小低壓水氣影響讓台灣東南方水氣增多。（圖／翻攝賈新興臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這個低壓對台灣天氣影響，較颱風而言是輕微許多，請大家暫時可以放心、不用太緊張。至於95W，應該就原地消散沒戲了。

賈新興在臉書曬出美國海軍預測資料，指目前暫時無熱帶擾動。他表示，氣象署地面天氣圖中顯示也只是個小低壓，這個小低壓的水氣，今天深夜至後天，讓台灣東南方水氣增多。