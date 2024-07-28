　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

▲▼熱帶擾動97W增強為颱風的機率低，頂多靠近時可能成為熱帶低壓。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲熱帶擾動97W增強為颱風的機率低。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風剛離開，菲律賓東方海面有一熱帶擾動95W發展，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（28日）指出，低壓擾動97W預計明上午抵達台灣東南方海域，增強為颱風機率很低；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書PO出美國海軍資料，指該低壓讓台灣東南方水氣增多。

中央氣象署預報員劉宇其表示，菲律賓以東是低壓帶，原本在低壓帶南邊中心有一個熱帶擾動95W發展起來，但目前低壓帶北邊雲系發展比較好，出現熱帶擾動97W，都是在同一個低壓帶發展起來，也就是菲律賓以東海面結構重整，低壓雲系發展出熱帶擾動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉宇其說，目前觀測95W可能就消散，北邊的97W在明後天接近台灣，但在接近台灣過程不至於太強，甚至到台灣就減弱，成颱機率非常低，大概就是個小低壓，強度發展性不高，但其帶來較多水氣，台灣可能出現局部性大雨。

▲▼美國海軍及氣象署觀測資料。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲美國海軍資料顯示，目前暫無熱帶擾動。（圖／翻攝賈新興臉書

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，97W沿著太平洋高氣壓邊緣快速移動，預計明天上午抵達台灣東南方海域，周二凌晨左右進入花東陸地。97W所處的大氣環境不良，要進一步增強為颱風的機率很低，頂多靠近時可能成為熱帶低壓（很拚）。

至於對台灣天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明、後天花東及南部全天不定時短暫雷陣雨，間歇較大雨勢，午後因為加上熱力作用，容易出現大雷雨，北部、中部則以午後雷陣雨為主。

▲▼美國海軍及氣象署觀測資料。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲氣象署地面天氣圖顯示，小低壓水氣影響讓台灣東南方水氣增多。（圖／翻攝賈新興臉書

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這個低壓對台灣天氣影響，較颱風而言是輕微許多，請大家暫時可以放心、不用太緊張。至於95W，應該就原地消散沒戲了。

賈新興在臉書曬出美國海軍預測資料，指目前暫時無熱帶擾動。他表示，氣象署地面天氣圖中顯示也只是個小低壓，這個小低壓的水氣，今天深夜至後天，讓台灣東南方水氣增多。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」
旅客等3hrs「喊什麼賠償」！她戳破台人矛盾習性：全球航空都
快訊／高雄宣布「補助泡水車拖吊費」　最高5000元
快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上
梨泰院悲劇重演！「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸
香港178cm擊劍正妹奪金！被封「小林志玲」更是史丹佛高材生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紀卜心3度認錯難滅火！鐵粉失望「3舉動敗好感」：還去參加派對

又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

快訊／大雷雨轟2地　警戒區曝「防冰雹雷擊」

快訊／凱米災戶注意！高雄宣布「補助泡水車拖吊費」　最高5000元

花蓮護理師7歲兒搶救中！父「椎心痛熬」淚求大家：幫集氣祈禱

快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上

病媒蚊指數雨後1周常升高　羅一鈞提醒注意2處積水

奧運官網「藏神秘按鈕」傳磁嗓！1台灣選手網笑噴：偷加好帥

海洋也熱起來！全球日均溫破新高　鄭明典：全球暖化回不去了

2歲兒突喊「祂要跟我玩」！媽一看嚇到背脊發涼：還沒請上神桌

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

華航下跪（有剪過）

紀卜心3度認錯難滅火！鐵粉失望「3舉動敗好感」：還去參加派對

又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

快訊／大雷雨轟2地　警戒區曝「防冰雹雷擊」

快訊／凱米災戶注意！高雄宣布「補助泡水車拖吊費」　最高5000元

花蓮護理師7歲兒搶救中！父「椎心痛熬」淚求大家：幫集氣祈禱

快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上

病媒蚊指數雨後1周常升高　羅一鈞提醒注意2處積水

奧運官網「藏神秘按鈕」傳磁嗓！1台灣選手網笑噴：偷加好帥

海洋也熱起來！全球日均溫破新高　鄭明典：全球暖化回不去了

2歲兒突喊「祂要跟我玩」！媽一看嚇到背脊發涼：還沒請上神桌

紀卜心3度認錯難滅火！鐵粉失望「3舉動敗好感」：還去參加派對

三輪的店、秀明豬心冬粉都進榜　高雄11家「米其林新入選」一次看

川普勝選「不會」協防台灣？日媒剖析可能性分析：台海淪談判籌碼

愛莉莎莎「每天心悸」健康亮紅燈！　四肢沒力曝最新病況

被讚是「OG級」　台饒舌歌手卻認「差點退賽《新說唱》」：怕重複失敗

日立退出家用空調市場！　網友憂：日本壓縮機恐絕版

又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

蕭國公爆紅！王星越4劇「愛上人妻」受封：奪妻專業戶

凱米肆虐台南新營體育園區及永華體育園區　體育局全力修復

智冠有500家東南亞廠商合作！王俊博：「一站式服務」助海外拓展

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

生活熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

還有颱風？　最新預測曝

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

保溫瓶有「3現象」立刻換掉！　專家示警：小心喝毒

台灣人的鈔能力！信義區「手搖1杯385元」　她曝口感

吃20顆水餃遭男友飆罵胖成瓦斯桶　她怒分手！

曾買台積電「賠9千萬」！上市公司又買740張成本破千　網友驚

熱帶系統下周一進逼台灣「成颱機率曝」　明大雨襲2地

他血壓飆160！靠忌口甩20kg免吃藥

快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

「陸船翻覆」協商30日舉行　陸代表明抵金門

「陸船翻覆」協商30日舉行　陸代表明抵金門

兩岸原本訂於24日就「0214陸船翻覆事件」進行協商，但因凱米颱風攪局而延期。陸委會28日下午宣布，協商將於30日在金門金湖飯店重新舉行。

凱米颱風肆虐民進黨台南市民治黨部淪受災戶

凱米颱風肆虐民進黨台南市民治黨部淪受災戶

暖心！北市府支援高雄　助地下室抽水

暖心！北市府支援高雄　助地下室抽水

台南市畜牧業災損7月28日至8月6日受理現金救助申請

台南市畜牧業災損7月28日至8月6日受理現金救助申請

凱米續亂交通「15航班取消延誤」　13省公路搶通時程曝

凱米續亂交通「15航班取消延誤」　13省公路搶通時程曝

關鍵字：

颱風熱帶擾動氣象署美國粉專

讀者迴響

熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

女大生遭2學弟性侵！被「夾中間」輪流逞慾

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

小勞勃道尼「以新角色驚喜回歸」漫威宇宙！

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

公司規定「外套不能掛椅背」！職場新人超納悶

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

旅客金門機場拿椅子砸櫃台！1地勤傷

更多

最夯影音

更多

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面