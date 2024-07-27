台鐵和仁=崇德又有土石流淹軌道　搶通延5天「8／3單線通車」

記者李姿慧／台北報導

昨日夜間花蓮地區雨勢不斷，今（27日）上午台鐵北迴線和仁=崇德間又有大量土石流淹沒軌道，估計高達2萬方土石需要進行清理搶修，台鐵公司宣布，經評估，原預計7月29日搶通東正線的規劃，將延後5天至8月3日方可搶通。

▲台鐵崇德到和仁間再度發生土石流，搶通時間將延5天至8月3日。（圖／台鐵公司提供）

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受低壓帶環流及偏南風影響，目前花蓮地區仍持續有強降雨，土石流崩落情形嚴重，限制了搶修作業的進行，為確保施工安全，台鐵決定夜間無法觀測土石流時段暫停施工，集中全力於日間搶修，同時加派瞭望人員，發現山上水流變為泥流時，人員即撤離現場。

台鐵表示，台鐵公司本部已指派高階主管加入搶修團隊，強化安全措施。台鐵公司將再增調人力及機具，並調整監控設備，期能縮短搶修時間。另為加強服務旅客，在北迴線尚未搶通前，台鐵每日加開宜蘭=和平及花蓮=崇德間各8列次區間車。

台鐵加開資訊如下：

1、 開行宜蘭=和平間班次：

(1) 4114次 (宜蘭往和平，06:45開、07:49到)。

(2) 4133次 (和平往宜蘭，08:20開、09:21到)。

(3) 4184次 (宜蘭往和平，15:25開、16:36到)。

(4) 4033次 (和平往宜蘭，17:03開、18:06到)。

(5) 4206次 (宜蘭往和平，17:56開、18:58到)。

(6) 4216次 (宜蘭往和平，19:00開、南澳=和平間延長行駛)。

(7) 4046次 (宜蘭往和平，21:05開、22:03到)。

(8) 4043次 (和平往宜蘭，23:20開、00:21到)。

2、 開行花蓮=崇德間班次：

(1) 4133次(花蓮往崇德，07:36開、07:58到)。

(2) 4114次(崇德往花蓮，08:14開、08:38到)。

(3) 4179次(花蓮往崇德，11:27開、11:49到)。

(4) 4180次(崇德往花蓮，12:00開、12:23到)。

(5) 4217次(花蓮往崇德，15:42開、16:04到)。

(6) 4184次(崇德往花蓮，16:52開、17:17到)。

(7) 4139次(花蓮往崇德，19:35開、19:58到)。

(8) 4140次(崇德往花蓮，20:15開、20:36到)。