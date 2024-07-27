加州野火肆虐！「3天燒掉3.6個台北」宣布緊急狀態　男涉縱火被捕

▲ 野火燒毀房屋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州北部2場野火肆虐，24.2萬英畝土地被燒毀，面積相當於3.6個台北市，州長紐森（Gavin Newsom）26日宣布受災地區進入緊急狀態。其中一場野火是人為造成，一名男子涉嫌縱火，引發加州今年最大規模野火。

CNBC報導，進入緊急狀態的地區包括範圍龐大的「公園大火」（Park Fire）發生地布特郡（Butte）、德哈馬郡（Tehama），以及規模較小的「黃金綜合野火」（Gold Complex Fire）所在的普盧默斯郡（Plumas）。

州長辦公室聲明提到，大火迫使數千居民撤離、摧毀房屋，且威脅關鍵基礎設施，而宣布緊急狀態可簡化申請失業救濟金的程序，並向災民提供其他福利，包括免除補發駕照及其他紀錄的費用。

▲▼ 車輛也被燒成焦黑。（圖／路透）

根據加州森林防火廳（Cal Fire），公園大火火勢24日從奇科市（Chico）一座公園開始，迅速蔓延到北部荒地，截至26日晚間已延燒23萬9152英畝，火勢仍未取得控制。而黃金綜合野火吞噬3007英畝土地，至26日晚間有11%獲得控制。

公園大火已成為加州今年至今最大規模野火，當局調查發現，42歲男子斯托特（Ronnie Dean Stout II）24日將一輛起火燃燒的汽車推下山谷，這輛車衝下約60英尺後完全燒毀，火勢擴散引發大火。

斯托特事後被目擊到他平靜離開事發地區，混入其他市民後逃離迅速蔓延的火勢。他已於25日被捕，涉嫌犯下縱火重罪，不得保釋。