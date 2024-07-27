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社會 社會焦點 保障人權

花蓮女兒牆6樓墜落「砸死護理師、兒重傷」！頂樓確認是違建

記者閔文昱／綜合報導

凱米颱風侵襲台灣，其中位於花蓮縣中興路上的美崙飯店員工宿舍，24日因頂加女兒牆墜落，砸死45歲高姓護理師，7歲兒子重傷，目前仍在加護病房接受治療。對此，花蓮縣政府建設處已經進行了現場勘查，確認該大樓的頂樓磚牆及棚架是違章建築，並要求房屋所有權人在一周內進行拆除或清理。

花蓮縣府建設處長鄧子榆表示，該大樓位於花蓮美崙地區的中興路上，據了解是飯店業者購入作為員工宿舍，但經調閱相關執照、既有圖說等資料後，查無合法使用申請，也沒有申請防漏水資訊，初步推測應屬違章使用。

▲▼花蓮屋頂被掀飛。（圖／民眾提供）

▲花蓮6樓高女兒牆墜落砸車，造成1死1傷。（圖／民眾提供）

鄧子榆指出，經過現場查看，頂樓既有的女兒牆上方明確增建了一段磚牆及鐵皮頂蓬，連同掉落砸中轎車的磚牆都屬於違章建築。他表示，颱風強陣風吹毀了頂棚，導致現場被吹得七零八落，並且還有殘落的鋼架，已要求房屋所有權人在一周內進行拆除或清理。

對於房屋所有權人將面臨哪些罰則，鄧子榆說明，依據建築法第77條，建築物所有權人、使用人應維護建築物的合法使用，以及其構造和設備的安全，違者可依建築法第91條，處以新台幣6萬至30萬的罰鍰。然而，由於這起案件涉及刑事偵查部分，刑事部分會先進行，再配合進行行政處置。

回顧本起事件，凱米颱風24日挾帶的強大風雨襲捲花蓮，造成一棟6樓高建築的鐵皮屋頂被吹掀，並砸向女兒牆，導致其中一段女兒牆從6樓高重重摔落，正好砸中下方一輛白色轎車後座，當場將車輛砸扁，並重創坐在後座的高女與兒子，經送醫搶救後高女傷重不治，兒子雖生命跡象穩定，但腦傷嚴重已傷及腦幹，醒來的機率渺茫只能期盼有奇蹟出現。

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