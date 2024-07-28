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全聯新品千層吐司來頭超猛！日本世界冠軍師監修　1.5月賣破3千萬

▲▼全聯熱銷新品「千層吐司」背後靈感基地曝光！由來自日本的世界麵包冠軍師傅谷口佳典監修，他在日本經營的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」人氣爆棚，未來他也將持續和全聯阪急麵包合作，讓台灣消費者能吃到它研發的高品質麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯熱銷新品「千層吐司」背後靈感基地曝光！由來自日本的「世界麵包冠軍」師傅谷口佳典監修，他在日本經營的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」人氣爆棚。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／日本大阪報導

全聯阪急麵包今年4月中推出新品「千層吐司」，迅速躍升為人氣商品，截至6月底賣破3千萬業績！如今業者也公開它的來頭，是由日本超人氣麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」、世界麵包大賽冠軍谷口佳典親自監修，獨家配方和多達24層的擀壓折數，口感層次豐富，而且目前只有台灣消費者吃得到！

▲▼全聯熱銷新品「千層吐司」背後靈感基地曝光！由來自日本的世界麵包冠軍師傅谷口佳典監修，他在日本經營的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」人氣爆棚，未來他也將持續和全聯阪急麵包合作，讓台灣消費者能吃到它研發的高品質麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲世界麵包冠軍師傅谷口佳典的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」位在寧靜的街上，但每天都有絡繹不絕的客人，一天可賣出3千多個麵包。（圖／記者林育綾攝）

谷口佳典出身烘焙世家，不過原先是讀法律，他透露自己年輕時也喜歡手作麵包，卻曾被父親說「你做得很差」。為了專研麵包技術讓父親刮目相看，特地前往法國進修，更在2021年拿下「Mondial du Pain」世界錦標賽冠軍，成了麵包世家第三代。

▲▼全聯熱銷新品「千層吐司」背後靈感基地曝光！由來自日本的世界麵包冠軍師傅谷口佳典監修，他在日本經營的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」人氣爆棚，未來他也將持續和全聯阪急麵包合作，讓台灣消費者能吃到它研發的高品質麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲谷口佳典在2021年以法棍拿下「Mondial du Pain」世界錦標賽冠軍。（圖／記者林育綾攝）

他接手經營家族的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」（由祖父於1951年創立），成為日本關西最受歡迎的人氣麵包店。不到20坪的小巧店鋪，位在高架橋下方、住宅區寧靜的街道上，但每天上門的消費者絡繹不絕，還有不少客人是特地開車前往採買。

▲▼全聯熱銷新品「千層吐司」背後靈感基地曝光！由來自日本的世界麵包冠軍師傅谷口佳典監修，他在日本經營的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」人氣爆棚，未來他也將持續和全聯阪急麵包合作，讓台灣消費者能吃到它研發的高品質麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲BOULANGERIE FRIANDE麵包店熱銷TOP 5：克林姆麵包、吐司、可頌、咖哩麵包、法棍。（圖／記者林育綾攝）

「BOULANGERIE FRIANDE」每天上架約120款麵包，平均每款售價為260日圓（約台幣50元）、客單價約900日圓（約台幣175元）。而一天的來客數可達850人次、假日多達1100人次，每日賣出3000～3500個麵包，本店與分店加起來的營業額可達100萬日圓（本店近70萬日圓），對比一般坊間麵包店約單日15萬日圓，是5倍到6倍以上。

BOULANGERIE FRIANDE店內熱銷TOP 5 商品，包括：克林姆麵包、吐司、可頌、咖哩麵包、法棍。

▲▼全聯熱銷新品「千層吐司」背後靈感基地曝光！由來自日本的世界麵包冠軍師傅谷口佳典監修，他在日本經營的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」人氣爆棚，未來他也將持續和全聯阪急麵包合作，讓台灣消費者能吃到它研發的高品質麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「BOULANGERIE FRIANDE」不到20坪的店舖，每天販售120款麵包，本店與分店單日營業額可多達100萬日圓。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯熱銷新品「千層吐司」背後靈感基地曝光！由來自日本的世界麵包冠軍師傅谷口佳典監修，他在日本經營的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」人氣爆棚，未來他也將持續和全聯阪急麵包合作，讓台灣消費者能吃到它研發的高品質麵包。（圖／記者林育綾攝）

全聯總經理蔡篤昌提到，全聯從26年前創立時，頭10年只賣乾貨，10年後（2008年）開始引進生鮮商品，接著就期望進一步發展熟食、烘焙市場，成為「有溫度的超市」。

蔡篤昌認為麵包烘焙商品是「帶路雞」，消費者也有需求，但當年面臨最大的困境，就是「全台最大的麵包廠，不願意供貨給我們賣」，投資工廠更要好幾十億，可能會虧損很多年都無法回本。這個困境直到2015年赴日考察，在日本阪急麵包的「百元麵包風潮」看到了解方。

▲▼全聯熱銷新品「千層吐司」背後靈感基地曝光！由來自日本的世界麵包冠軍師傅谷口佳典監修，他在日本經營的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」人氣爆棚，未來他也將持續和全聯阪急麵包合作，讓台灣消費者能吃到它研發的高品質麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯總經理蔡篤昌（左）、谷口佳典（右），未來谷口將持續與全聯阪急麵包合作，提供台灣消費者高品質麵包。（圖／記者林育綾攝）

全聯2016年起先與「阪急BAKERY」技術合作，引進獨家授權的冷凍麵團，在台灣製作現烤麵包提供給全聯門市。磨合3年後，2019年雙方進一步宣布，全聯和H2O RETAILING株式會社合資成立「全聯阪急麵包股份有限公司」，在台灣打造3千坪規模工廠，承襲日方技術DNA，讓全聯阪急能以相同的設備技術、選用相同的原物料，在地生產冷凍麵團、製作麵包。

▲▼日本阪急麵包工廠。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯承襲日本阪急麵包工廠的技術。照片位於日本阪急麵包工廠。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯特别將日本大阪阪急麵包工廠，從設備到技術，原汁原味擴大移植到台灣。照片位於台灣。（圖／記者林育綾攝）

這次全聯阪急麵包也是透過日方的引介，借重谷口佳典的國際視野、世界冠軍手藝，聯手打造高品質平價現烤麵包，經過來回多次的溝通、配方調整，谷口還針對台灣人喜愛的口味研究，終於製作出他認可的「千層吐司」。

▲▼全聯熱銷新品「千層吐司」背後靈感基地曝光！由來自日本的世界麵包冠軍師傅谷口佳典監修，他在日本經營的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」人氣爆棚，未來他也將持續和全聯阪急麵包合作，讓台灣消費者能吃到它研發的高品質麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲谷口的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」販售的吐司也是人氣熱銷品。（圖／記者林育綾攝）

谷口監修的「千層吐司」使用丹麥堡體的麵團，拌入台灣19號發酵奶油，再包入焦糖奶油餡片，讓吐司柔軟有彈性，帶著濃醇奶香，多達24層的擀壓折數，口感層次更豐富。

「千層吐司」從2024年4月中在全聯推出以來，陸續在臉書團受到網友討論、好評，至6月底已創下台幣3000萬元的銷售業績，預期一年可達上億。目前這款麵包還只有台灣消費者吃得到，連谷口位於日本的麵包店都沒有販售。

▲▼全聯熱銷新品「千層吐司」背後靈感基地曝光！由來自日本的世界麵包冠軍師傅谷口佳典監修，他在日本經營的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」人氣爆棚，未來他也將持續和全聯阪急麵包合作，讓台灣消費者能吃到它研發的高品質麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲谷口透露會持續跟全聯阪急合作，今年秋冬將推出新的丹麥堡體新品，讓人十分期待！（圖／記者林育綾攝）

谷口表示，這款千層吐司使用全聯阪急的高規格機器量產，加上他獨有的冷凍麵團技術、配方，製作出的麵包口感不會輸給手作麵包。而他個人偏好丹麥類堡體，除了這次的千層吐司，還會持續跟全聯阪急合作，今年秋冬將推出新的丹麥堡體新品，讓人十分期待！

相關資訊

谷口佳典人氣麵包店
BOULANGERIE FRIANDE（ブーランジェリー フリアンド 本店）
地址：3-1 Wakamatsucho, Nishinomiya, Hyogo 662-0035日本
營業時間：7:00-19:00（通常周二～周三休息）

全聯阪急麵包「千層吐司」
2021世界麵包大賽冠軍谷口佳典監修。麵團拌入高品質的19號奶油，讓吐司更具柔軟彈性及香醇奶香。多達24層的擀壓折數，讓口感層次更加豐富。（每袋售價79元，全聯門市販售）

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