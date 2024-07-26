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超商咖啡、霜淇淋「買1送1」！全家「隨買跨店取」周年慶5折起

▲▼全家APP人氣服務「隨買跨店取」周年慶，推出上百項商品買1送1、5折起，並有多組優惠。（圖／全家提供）

▲全家APP「隨買跨店取」周年慶，推出上百項商品買1送1、5折起，並有多組優惠。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

全家APP人氣服務「隨買跨店取」滿7周年，吸引1800萬會員加入，即日起至8月20日周年慶推出上百項商品5折起，還加碼抽抽「萬元儲值金」、「一年份咖啡及霜淇淋」。每周更新不同品項「買1送1」，包括咖啡、鮮食、飲料、零食、日用品都有，並有多重組合優惠。

▲▼全家APP人氣服務「隨買跨店取」周年慶，推出上百項商品買1送1、5折起，並有多組優惠。（圖／全家提供）

▲全家APP人氣服務「隨買跨店取」7周年慶。（圖／全家提供）

全家宣布隨買跨店取周年慶正式開跑，即日起至8月20日推出「天天百項商品5折起」優惠，像是熱銷的FamiCollection飲品、冰品、零食、泡麵、甜點等，每周更新不同品項，最低「買1送1」。消費再加碼抽「萬元全家Fami錢包儲值金」、「一年份明星商品」如Let’s Café中杯美式或拿鐵、Fami!ce霜淇淋。

▲▼全家APP人氣服務「隨買跨店取」周年慶，推出上百項商品買1送1、5折起，並有多組優惠。（圖／全家提供）

▲隨買跨店取周年慶正式開跑，即日起至8月20日推出「天天百項商品5折起」優惠。（圖／全家提供）

不僅如此，全家隨買跨店也會根據消費者購買紀錄，推估需求，推出「唯你獨享」精準行銷優惠，可讓會員擁有獨一無二的優惠品項，或是每月固定打造「專屬節日」，如每月1日「全盈會員日」使用全盈+PAY支付享「特濃咖啡買3送3」，每月6日「Let’s Café好咖日」享Let’s Café單品咖啡「買6送6」，以及8日「一起喝茶8」私品茶「買2送1」。

為了讓會員們輕鬆與親朋好友分享商品，隨買跨店取也推出「轉贈」與「共享」兩大分享服務，成為隨買跨店取最大特色亮點功能。觀察會員使用行為，發現商品轉贈筆數一年超過上億次、平均每月近200萬個商品被轉贈，顯見APP已成為日常與親友分享交流的管道。

而去年所推出的全商品開放共享功能，上線後即受到會員的高度迴響，約1成被共享者後續會自行購買隨買跨店取商品，帶動隨買跨店取服務突破500萬會員使用，相當於全台每4人就有1人使用，讓全家APP成為便利的生活服務平台。

▲▼全家APP人氣服務「隨買跨店取」周年慶，推出上百項商品買1送1、5折起，並有多組優惠。（圖／全家提供）

▲全家APP「隨買跨店取」周年慶，上百項商品買1送1、5折起，並有多組優惠。（圖／全家提供）

★7-ELEVEN 泡麵、小吃、茶飲優惠

另外，7-ELEVEN即日起至7月28日也推出多項優惠，包括來一客指定泡麵3入促銷價65元、指定進口泡麵「第2件6折」，農心辛辣白菜風味杯麵「買2送1」。

▲7-ELEVEN在7月28日前推出多種優惠。（圖／業者提供）

周末隨時想來點小吃、宵夜，7-11「御料小館」冷凍食品2入95折、4入88折，TOMMI米漢堡任選2件9折。冷藏小點指定配菜、湯品第2件6折。

消暑解渴還有波蜜元氣美茶-亮妍紅烏龍500ml「買1送1」，CITY TEA 英式紅茶、冰戀雪捲冰淇淋-牛奶風味同品項「買2送1」。

★萊爾富多項商品買1送1

超商萊爾富也在7月28日前推出多項「買1送1」優惠，包括：冰檸檬氣泡抹式咖啡、黑松茶花一番煎茶、Gery芝莉捲心酥(重起士/黑巧克力)、Nabati威化餅168g(巧克力/起司)、農心辛辣白菜風味麵，通通「買1送1」。

▼萊爾富7/28前多項商品優惠。

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