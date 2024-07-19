王仁甫、簡少年登《爸爸回家做晚飯》與廚佛瑞德Fred大秀廚藝

▲《爸爸回家做晚飯》邀請到優質好爸爸王仁甫來下廚，特別向廚佛瑞德學做營養又美味的親子料理。

圖、文／全聯提供

全聯福利中心自製料理節目《爸爸回家做晚飯》開播迄今人氣不減、好評熱播中，主打廚佛瑞德Fred每集邀請不同藝人嘉賓一起烹飪，以全聯販售商品及民眾容易取得的食材為主，親自傳授簡單的烹飪步驟，讓觀眾在家也能快速端出美味佳餚，同時學習到豐富的料理知識。自年初播出至今已18集，各平台加總觀看量近685萬，平均每集影片有突破38萬次觀看數，顯示居家自煮風潮的盛行，本季特別邀請到本土天團5566的王仁甫，以及二訪節目的新世代命理大師簡少年，他們不僅要在節目中大秀廚藝，也會和廚佛瑞德Fred一起解鎖多道創意料理、開啟味蕾新世界。

《爸爸回家做晚飯》開播多年終於邀請到本土天團5566的王仁甫，一登場的他不忘接唱經典神曲「我難過」，唱完不忘大讚廚佛瑞德Fred的唱功，廚佛瑞德Fred被這麼一誇，開始老王賣瓜講起自己今年4月受到賤葆大樂隊的邀請，跟幾位知名Youtuber一起參加台灣祭大展歌藝，當天也有獻唱「我難過」，但這下王仁甫真的難過了，直呼：「為什麼沒邀請我們，卻邀請你？」廚佛瑞德Fred笑回單純是預算問題：「我們是沒預算、求他們讓我們去的。」下廚前還自告奮勇想重現當時唱的Solo曲，想讓王仁甫點評，未料一開口就找不到Key，現場秒變歌唱教室，不受教的廚佛瑞德Fred把王仁甫搞到快崩潰，畫面相當爆笑。

▲廚佛瑞德Fred教學製作大阪燒、營養滿分奶油海鮮燉飯。

優質顧家好爸爸形象的王仁甫，平常就會下廚的他，此次上節目就是為了要學做營養又美味的親子料理，用美食替家中正值青春期的一雙兒女補身體。廚佛瑞德Fred開出菜單大阪燒、營養滿分海鮮燉飯，料理期間，廚佛瑞德Fred也提供幾個美味秘訣跟廚房知識，像是煎完要做大阪燒的干貝的鍋子會殘留焦糖香氣，直接炒蝦味道更上層樓、食物煮熟再用鑄鐵鍋才不會沾黏鍋底。你以為這兩道菜要花費很多烹調時間嗎？那就錯了，只要到全聯門市就能一次購足調理菜，回家馬上事半功倍！

▲廚佛瑞德Fred發揮二創料理精神，製作川味一鍋攪與蒜香滷味蔥抓餅。

夏季熱浪來襲，當然要來杯清涼啤酒、到海邊Chill一夏！炎炎夏日，下班回家想小酌一杯，標配絕對要是開胃下酒菜。廚佛瑞德Fred和王仁甫開啟深夜食堂，分工料理端出川味一鍋攪、蒜香滷味蔥抓餅，二創料理的美味程度，竟讓王仁甫忍不住直呼：「我要申請專利！」馬上遭廚佛瑞德Fred反嗆：「關你什麼事。」兩人一來一往，唇槍舌戰笑翻全場。

▲主持人廚佛瑞德Fred，邀請到命運設計系系主任－簡少年來下廚。

「每到夏天我要去海邊」每當這首歌響起時，就是放暑假衝海邊避暑的好時機！因暑期後半適逢農曆七月鬼門開、多數地區仍存有民俗禁忌，特別請來命理大師簡少年幫觀眾解惑，廚佛瑞德Fred好奇問道：「去海邊該注意哪些事？」簡少年則表示他的面相去玩水要做好風險控管，因眉骨過高的人習慣勉強自己，越被禁止的事反而越想去做，簡少年直言不諱：「畢竟年紀大了、體力差，身體會受不了。」還看了看廚佛瑞德Fred的耳朵說：「這應該腰不好，游泳得注意下肢。」

簡少年一本正經地觀相分析，講得頭頭是道又略帶搞笑，逗得廚佛瑞德Fred好氣又好笑。所幸廚佛瑞德Fred不愛游泳，覺得他只要做好廚師的本分就行，認為到海邊玩，最對味的美食就是韓式烤肉，在節目中不藏私公開韓式辣醬的特調配方，另外提醒煎五花肉時千萬無須額外放油，自然產生的動物性油脂香氣更迷人，肉的熱度不夠時也不能先放鹽巴，否則無法產生好吃的梅納反應。

▲廚佛瑞德Fred端上夏日美食韓式烤肉、酥脆鮮果冰淇淋佐焦糖奶油威士忌醬。

最後烤肉上桌，簡少年一吃瞬間驚呼：「就像在韓國濟州島吃的一樣。」搭配酥脆鮮果冰淇淋佐焦糖奶油醬，幸福滋味更是不在話下，甚至情不自禁告白廚佛瑞德Fred：「吃完真的好想嫁給你！」結果秒被拒絕發好人卡，笑爆眾人。想知道更多廚房實用技法和美味秘訣，不妨參考《爸爸回家做晚飯》YouTube 官方頻道更新影片，本季開始隔週三上片，歡迎訂閱頻道，按讚、分享及留言支持影片。