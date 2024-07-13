　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超市量販「夏季美妝生活用品」買1送1！防曬、洗沐、衛生棉趁機囤

▲▼家樂福賣場、家樂福門市、家樂福量販。（圖／家樂福提供）

▲家樂福推出百款夏季美妝、生活用品「買1送1」。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／台北報導

天氣持續高溫，外出一下就汗流浹背，各大量販超市也針對夏季美妝、生活用品推出優惠！家樂福周末百款夏季美妝「買1送1」，包括面膜、防曬、清涼洗髮精、頭皮淨化噴霧、涼感衛生棉等；大潤發也有可口可樂下殺；全聯「衛生紙小學堂」也是囤貨好時機；愛買也祭出150款民生品「買1送1」，民眾可把握機會囤貨省一波！

★家樂福

▲▼賣場夏季美妝、生活用品優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福推出會員專屬優惠，百款夏季美妝、清潔用品「買1送1」。（圖／業者提供）

家樂福推出會員專屬優惠，周末購買臉部、身體、頭髮清潔保養品、美妝商品、衛生棉、手動刮鬍刀、隱形眼鏡等商品，單筆滿888元，就送100元現金折價券。還享3種商品特惠加價購，包括多芬石榴磨砂膏煥涼新肌組（原價199元，加價購129元）、多芬胺基酸防斷修護髮膜（原價79元，加價購69元）、靠得住晚安好棉褲（原價55元，加價購39元）。

期限：7月13日～7月14日（會員專屬）
●我的心機面膜系列/3~8片/298元，買1送1
●朵蔓草本洗髮精/控油薄荷、去屑生薑/頭皮淨化噴霧/頭皮磨砂淨化霜 438元，買1送1
●靠得住茶樹舒涼棉系列/16~18片/169元，買1送1 
●伊美晴沐浴露/淨白修護、保濕水潤/700毫升/299元，買1送1
●獨家Farm Recipe萃進化洗髮精系列/護髮膜/299元，買1送1
●蜜妮含水防曬、保濕水凝乳、清透水凝露系列/399元，買1送1
●蘇菲清涼感薄荷、小黃瓜衛生棉系列/9~14片/145元，買1送1

★大潤發

▲▼賣場夏季美妝、生活用品優惠。（圖／業者提供）

▲大潤發搭上奧運應援、運動熱潮，大電視、追賽飲料零食下殺。（圖／業者提供）

大潤發搭上奧運應援、運動熱潮，即日起至7月25日祭出「有GOLD好買」活動，推出多款商品下殺，讓消費者在家喝飲料、看轉播、吃零食超享受。購買指定品牌50吋以上大電視，刷聯名卡最高贈1600元發幣，加碼送影音好禮多選一，再抽任天堂SWITCH主機優惠。7月13日～14日會員再獨享任選12件1件免費的好康優惠。

期限：即日起至7月25日
●太古 可口可樂，6罐特價79元
●威豹 能量飲料(勁香清檸/勁芒鳳梨)，4入特價90元
●乖乖 玉米脆條4入組合包，特價73元
●浪味仙 法國藍輕鹽口味，特價54元
●SONY 55型4K聯網顯示器Y-55S30，原價32,900/台，特價29,900/台
●GARMIN VENU SQ2 GPS智慧腕錶，原價7,990元，特價4,990元

★愛買量販

愛買搭上中元普渡祭，即日起至7月16日同步推出150款商品「買1送1」優惠。

期限：即日起至7月16日
●舒潔與Kakao Friends聯名推出的袖珍包面紙，買1送1，平均每組49元
●雅芳古早味冰棒系列，買1送1，平均每盒45元
●UCC濾掛式咖啡系列，買1送1，平均每盒88元
●蒲公英環保抽取式衛生紙輕巧包，買1送1，平均每串180元
●牛頭牌乾拌麵系列，買1送1，平均每包118元
●金農米西螺王一等壽司米，買1送1，平均每包159元

★全聯福利中心

▲▼賣場夏季美妝、生活用品優惠。（圖／業者提供）

▲全聯即日起～7月25日推出「衛生紙小學堂」優惠。（圖／業者提供）

全聯即日起～7月25日推出「衛生紙小學堂」，實體門市全店「衛生紙、面紙、廚房紙巾」單筆任6串現折100元，可累折。持會員購買三/四層抽取式衛生紙，單筆任3串，加贈500福利點。除此之外，買任一款「衛生紙、面紙、廚房紙巾」，加購指定「衛生棉、尿布、濕紙巾」任一件，還能現折10元。

期限：即日起～7月25日
●Scott可麗舒3層柔厚抽取衛生紙10包，單串279元，買1送1，平均一串140元
●獨家「蒲公英綠茶3層環保抽取式衛生紙10包」單串238元，買1送1，平均一串119元
●舒味思氣泡水單瓶29元，買1送1，平均一瓶15元（會員專屬）

★美廉社

▲巷口美廉社周末優惠。（圖／業者提供）

門市優惠期限：即日起至7月14日
●大杯經典拿鐵買1送1（原價55元），自備環保杯再省5元
●統一原味本舖（冬瓜茶/青草茶）600ml，任2瓶35元（原價每瓶25元）
●心樸市集鮮乳1,858ml，每瓶159元（市價189元/瓶）
●即日至7月23日茶葉蛋2顆優惠16元（原價1顆10元）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

你可能也想看

拿鐵買1送1、霜淇淋買2送2！超商周末消暑「冰飲品優惠」一次看

全家現做茶1分鐘製成！比手搖店快1倍　新品「好喝奶茶」直逼霸主 

全家推出MLB聯名咖啡杯、大谷翔平熱狗盒！再抽美國來回機票

ET快訊
小S深夜淚崩！　「這樣就少了一個女兒」
快訊／三重「疑毒駕」賓士撞死1警　駕駛正面照曝光
快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間畫面曝光
鄭文燦涉串證　心腹祕書被起底「小鄭文燦、地下總管」
快訊／三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕
美股突破4萬點大關！　台積電ADR漲1.54％

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超市量販「夏季美妝生活用品」買1送1！防曬、洗沐、衛生棉趁機囤

南台灣熱爆還是要吃鍋！重慶風味「嗜麻殿・麻辣炒乾鍋」好吃秘訣：一定要加科學麵

【廣編】稱霸南臺灣國宴級美味　翰林茶館與瑞穗鮮乳的完美搭配

【廣編】手搖名店標榜使用金獎級鮮奶　鮮奶茶控私心推「這杯」

【廣編】CITIZEN與田馥甄攜手送愛　情人節化身織女獻愛寵粉

台灣麥當勞要賣「珍奶冰炫風」了！業者：將正式對外公布

拿鐵買1送1、霜淇淋買2送2！超商周末消暑「冰飲品優惠」一次看

先筆記！漢堡王7月限定「免費送堡」只有2天

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

台塑重臣楊兆麟首曝光！坐輪椅戴遮陽帽擋臉　兒陪同搭豪車離開

李多慧信義區街頭熱舞！3秒影片讓後面小黃紅了

高捷回應「晚上好」爭議：沒毛病　王陽明回鍋狠掐...懷秋「我比較M」

超市量販「夏季美妝生活用品」買1送1！防曬、洗沐、衛生棉趁機囤

南台灣熱爆還是要吃鍋！重慶風味「嗜麻殿・麻辣炒乾鍋」好吃秘訣：一定要加科學麵

【廣編】稱霸南臺灣國宴級美味　翰林茶館與瑞穗鮮乳的完美搭配

【廣編】手搖名店標榜使用金獎級鮮奶　鮮奶茶控私心推「這杯」

【廣編】CITIZEN與田馥甄攜手送愛　情人節化身織女獻愛寵粉

台灣麥當勞要賣「珍奶冰炫風」了！業者：將正式對外公布

拿鐵買1送1、霜淇淋買2送2！超商周末消暑「冰飲品優惠」一次看

先筆記！漢堡王7月限定「免費送堡」只有2天

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬　疑還有驚人未爆彈

乘客機艙內「當眾解放GG」狂尿！　飛機緊急改道降落

分科測驗第2天考史地公民　沒帶證件、考試時喝水都扣1級分

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

快訊／三重「疑毒駕」賓士撞死1警　駕駛正面照曝光

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

小S深夜淚崩！　「這樣就少了一個女兒」倒數時間皺眉哭了

降息穩了？「債券ETF超吸金」7月除息秀　9檔配息不手軟

暑假也能用！「每人只要1500元」住飯店　免費爽吃早餐Buffet

快訊／三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

消費熱門新聞

拿鐵買1送1、霜淇淋買2送2！超商消暑優惠懶人包

全聯推出「STAUB鑄鐵鍋」換購不到0.6折起

漢堡王7月限定「免費送堡」只有2天

台灣麥當勞要賣「珍奶冰炫風」了

全聯X檸檬大叔聯名　6款甜點限時開賣

超市量販「夏季生活用品」買1送1

頂呱呱「1斤雞」限時4天快閃回歸

最強卡司直播帶貨　小直播大明星50位網紅同臺創佳績

麥當勞歡樂送限定球后餐限時42天吃

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

7-11「統一布丁霜淇淋」今回歸！加碼送焦糖淋醬

肯德基3大超殺優惠限定6天搶！

南台灣熱爆還是要吃鍋！

「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」隱藏細節一次告訴你！

更多熱門

相關新聞

拿鐵買1送1、霜淇淋買2送2！超商消暑優惠懶人包

拿鐵買1送1、霜淇淋買2送2！超商消暑優惠懶人包

天氣持續炎熱，超商超市也祭出消暑冰飲品優惠，今（12）日起周末五六日3天，巷口美廉社推出大杯經典拿鐵「買1送1」、冬瓜茶及青草茶2瓶更省。全家便利商店也在APP限時祭出氣泡水、冰棒、雪糕「買1送1」；7-ELEVEN也推出美式、厚乳拿鐵、奶茶「買2送2」，APP則有咖啡「買11送11」等。 

全聯推出「STAUB鑄鐵鍋」換購不到0.6折起

全聯推出「STAUB鑄鐵鍋」換購不到0.6折起

全聯X檸檬大叔聯名　6款甜點限時開賣

全聯X檸檬大叔聯名　6款甜點限時開賣

無印良品家具滿5千現抵500

無印良品家具滿5千現抵500

全聯飲料冰品「買1送1」　賣場消暑懶人包

全聯飲料冰品「買1送1」　賣場消暑懶人包

關鍵字：

家樂福愛買大潤發全聯美廉社超市量販夏季優惠

讀者迴響

熱門新聞

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

北韓「公開槍決」30多名中學生

即／林士傑命案口罩男落網！警攻堅壓制畫面曝

韭菜大翻車！　聯發科爆5740萬元違約交割

入獄2個月！Toyz突發「燦笑用餐照」4000人朝聖

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

快訊／02:51台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

開價29萬拍「精子藝術照」　21歲女模怒：50男一起

最難被算計的3星座！Top 1超有危機意識

拿鐵買1送1、霜淇淋買2送2！超商消暑優惠懶人包

蔡阿嘎發聲粉碎與嘎妹鬧翻謠言

即／林士傑槍殺案！疑槍手「口罩男」高雄落網

吳尊13歲女兒暴風抽高「身高超過爸肩膀」

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面