超市量販「夏季美妝生活用品」買1送1！防曬、洗沐、衛生棉趁機囤

▲家樂福推出百款夏季美妝、生活用品「買1送1」。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／台北報導

天氣持續高溫，外出一下就汗流浹背，各大量販超市也針對夏季美妝、生活用品推出優惠！家樂福周末百款夏季美妝「買1送1」，包括面膜、防曬、清涼洗髮精、頭皮淨化噴霧、涼感衛生棉等；大潤發也有可口可樂下殺；全聯「衛生紙小學堂」也是囤貨好時機；愛買也祭出150款民生品「買1送1」，民眾可把握機會囤貨省一波！

★家樂福

▲家樂福推出會員專屬優惠，百款夏季美妝、清潔用品「買1送1」。（圖／業者提供）

家樂福推出會員專屬優惠，周末購買臉部、身體、頭髮清潔保養品、美妝商品、衛生棉、手動刮鬍刀、隱形眼鏡等商品，單筆滿888元，就送100元現金折價券。還享3種商品特惠加價購，包括多芬石榴磨砂膏煥涼新肌組（原價199元，加價購129元）、多芬胺基酸防斷修護髮膜（原價79元，加價購69元）、靠得住晚安好棉褲（原價55元，加價購39元）。

期限：7月13日～7月14日（會員專屬）

●我的心機面膜系列/3~8片/298元，買1送1

●朵蔓草本洗髮精/控油薄荷、去屑生薑/頭皮淨化噴霧/頭皮磨砂淨化霜 438元，買1送1

●靠得住茶樹舒涼棉系列/16~18片/169元，買1送1

●伊美晴沐浴露/淨白修護、保濕水潤/700毫升/299元，買1送1

●獨家Farm Recipe萃進化洗髮精系列/護髮膜/299元，買1送1

●蜜妮含水防曬、保濕水凝乳、清透水凝露系列/399元，買1送1

●蘇菲清涼感薄荷、小黃瓜衛生棉系列/9~14片/145元，買1送1

★大潤發

▲大潤發搭上奧運應援、運動熱潮，大電視、追賽飲料零食下殺。（圖／業者提供）

大潤發搭上奧運應援、運動熱潮，即日起至7月25日祭出「有GOLD好買」活動，推出多款商品下殺，讓消費者在家喝飲料、看轉播、吃零食超享受。購買指定品牌50吋以上大電視，刷聯名卡最高贈1600元發幣，加碼送影音好禮多選一，再抽任天堂SWITCH主機優惠。7月13日～14日會員再獨享任選12件1件免費的好康優惠。

期限：即日起至7月25日

●太古 可口可樂，6罐特價79元

●威豹 能量飲料(勁香清檸/勁芒鳳梨)，4入特價90元

●乖乖 玉米脆條4入組合包，特價73元

●浪味仙 法國藍輕鹽口味，特價54元

●SONY 55型4K聯網顯示器Y-55S30，原價32,900/台，特價29,900/台

●GARMIN VENU SQ2 GPS智慧腕錶，原價7,990元，特價4,990元

★愛買量販

愛買搭上中元普渡祭，即日起至7月16日同步推出150款商品「買1送1」優惠。

期限：即日起至7月16日

●舒潔與Kakao Friends聯名推出的袖珍包面紙，買1送1，平均每組49元

●雅芳古早味冰棒系列，買1送1，平均每盒45元

●UCC濾掛式咖啡系列，買1送1，平均每盒88元

●蒲公英環保抽取式衛生紙輕巧包，買1送1，平均每串180元

●牛頭牌乾拌麵系列，買1送1，平均每包118元

●金農米西螺王一等壽司米，買1送1，平均每包159元

★全聯福利中心

▲全聯即日起～7月25日推出「衛生紙小學堂」優惠。（圖／業者提供）

全聯即日起～7月25日推出「衛生紙小學堂」，實體門市全店「衛生紙、面紙、廚房紙巾」單筆任6串現折100元，可累折。持會員購買三/四層抽取式衛生紙，單筆任3串，加贈500福利點。除此之外，買任一款「衛生紙、面紙、廚房紙巾」，加購指定「衛生棉、尿布、濕紙巾」任一件，還能現折10元。

期限：即日起～7月25日

●Scott可麗舒3層柔厚抽取衛生紙10包，單串279元，買1送1，平均一串140元

●獨家「蒲公英綠茶3層環保抽取式衛生紙10包」單串238元，買1送1，平均一串119元

●舒味思氣泡水單瓶29元，買1送1，平均一瓶15元（會員專屬）

★美廉社

▲巷口美廉社周末優惠。（圖／業者提供）

門市優惠期限：即日起至7月14日

●大杯經典拿鐵買1送1（原價55元），自備環保杯再省5元

●統一原味本舖（冬瓜茶/青草茶）600ml，任2瓶35元（原價每瓶25元）

●心樸市集鮮乳1,858ml，每瓶159元（市價189元/瓶）

●即日至7月23日茶葉蛋2顆優惠16元（原價1顆10元）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。