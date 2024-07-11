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全聯推出「STAUB鑄鐵鍋」換購不到0.6折起！7款廚具最低79元就有

▲▼全聯印花集點換購再度推出主婦圈夢幻逸品，也是全台通路首次「STAUB鑄鐵鍋」換購。（圖／業者提供）

▲全聯印花集點換購再度推出主婦圈夢幻逸品，也是全台通路首次「STAUB鑄鐵鍋」換購。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯印花集點換購再度推出主婦圈夢幻逸品，也是全台通路首次「STAUB鑄鐵鍋」換購！7月12日起～11月14日，全聯與大潤發共同攜手法國鑄鐵鍋具領導品牌「STAUB」，推出7款精緻實用的廚房鍋具及週邊配件，用79元到5499元就可加價帶回家，換算市價折扣最低不到0.6折起。

▲▼全聯印花集點換購再度推出主婦圈夢幻逸品，也是全台通路首次「STAUB鑄鐵鍋」換購。（圖／業者提供）

▲「STAUB法國卓越鑄鐵工藝 印花換購活動」自7月12日起至11月14日，可換購至11月21日，總共7款廚具及配件。（圖／業者提供）

全聯表示，自2015年開始推出印花集點換購活動，至今已完成17檔，今年邁入第10年，累計已換購超過1350萬件商品。而根據歷年統計，換購商品前5名中，就有3款是鍋具及廚房小物，顯示廚具用品因實用性高，普遍受到消費者青睞。

此波印花換購推出「法國STAUB鑄鐵鍋」，主打葡萄牙製陶瓷系列商品，由專業工匠手工製造而成，鑄鐵鍋更是以均勻傳熱及「會呼吸的琺瑯」著名，眾多法國米其林廚師、世界名廚指名使用。7月12日起～11月14日活動期間，單筆消費每滿200元贈印花一枚，集5到70枚印花，或使用福利點數換購，就能以79元～5499元加價，輕鬆帶回夢幻逸品，換算市價折扣最低不到0.6折起。

▲▼全聯印花集點換購再度推出主婦圈夢幻逸品，也是全台通路首次「STAUB鑄鐵鍋」換購。（圖／業者提供）

▲圓形琺瑯鑄鐵鍋」均勻傳熱，有「會呼吸的琺瑯」美名。

業者首推「圓形琺瑯鑄鐵鍋(26cm)」，黑色微孔琺瑯內壁，能吸收食物油脂形成物理性不沾之特點，被譽為會呼吸的琺瑯，鍋蓋獨特的「汲水釘點」設計，使得水蒸氣更加均勻地滴回食物中、將水份和美味緊緊鎖住，讓料理更加美味。市價11,600元，集40枚印花加4999元、5枚印花或200福利點加5499元就能換購，相當於44折起。

除了琺瑯鑄鐵鍋外，此次印花換購還有「陶瓷碗二入組」，葡萄牙專業工匠手工製造，並經過手工多次上色，以特殊配方打造亞麻光澤感，精巧的工藝讓用餐成為一種時尚享受，不論是烤箱、微波爐、蒸煮都適合，市價$1,280元，集70枚印花加79元、5枚印花或200福利點數加449元，即可換購，相當於0.7折起。

「陶瓷沙拉碗(24cm)」則是兼具足夠的容量與深度，平底設計，使用起來更穩定，市價$1,480元，用70枚印花加89元、5枚印花或200福利點數加499元，約0.7折起可換購。

▲▼全聯印花集點換購再度推出主婦圈夢幻逸品，也是全台通路首次「STAUB鑄鐵鍋」換購。（圖／業者提供）

▲「橢圓形陶瓷烤盤」深盤的大容量設計，可烤、可微波。

想要大容量烤盤可把握「橢圓形陶瓷烤盤」，經典的橢圓造型，深盤的大容量設計，可烤、可微波，市價$1,780元，集70枚印花加99元、5枚印花或200福利點數加549元，就能以0.6折起的價格加購入手！

除了鍋具、碗盤，還有時尚周邊小配件，「筷子湯匙四件組」以亞麻色設計，搭配陶瓷系列商品，一起使用妝點餐桌，市價$1,280元，用60枚印花加249元、5枚印花或200福利點數加449元，約2折起換購。

▲▼全聯印花集點換購再度推出主婦圈夢幻逸品，也是全台通路首次「STAUB鑄鐵鍋」換購。（圖／業者提供）

▲「小菜碟四件組+方盤」，好拿取易於清洗，更能輕鬆就能端上桌。

喜歡分裝食物不能錯過「小菜碟四件組+方盤」，好拿取易於清洗，更能輕鬆就能端上桌，市價$4,800元，40枚印花加999元、5枚印花或200福利點數加1,299元，約莫2.1折起可換購。

▲▼全聯印花集點換購再度推出主婦圈夢幻逸品，也是全台通路首次「STAUB鑄鐵鍋」換購。（圖／業者提供）

▲「矽膠分菜匙」搭配鑄鐵鍋一起使用，料理時不傷琺瑯材質，可耐熱230度。

「矽膠分菜匙」矽膠材質搭配鑄鐵鍋一起使用，料理時不傷琺瑯材質，可耐熱230度，握感舒適輕鬆不費力，市價$990元，60枚印花加199元、5枚印花或200福利點數加399元，約莫2.1折起可帶回家。

全聯與大潤發「STAUB法國卓越鑄鐵工藝 印花換購」活動自7月12日起至11月14日，可換購至11月21日，總共7款廚具及配件，可趁檔期手刀換起來！

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