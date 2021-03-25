跟臉一樣大！全聯阪急推3種紀念款麵包　直徑12公分每日限量30個

▲全聯阪急麵包慶祝千間店達成，推出日本特色3款紀念款麵包，主打「大」造型，CP值超高。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全聯為慶祝阪急麵包達成千間店，推出具有日本當地特色的3款CP值超高紀念款麵包，每款直徑12公分，跟小孩的臉一樣「大」，等於加量不加價！包括體積增加2.3倍的「淺草大菠麵包」、傳言日本師傅出錯卻成為人氣的「高知帽子麵包」、特別的「橫濱中華一番香麻手撕包」，3/26~4/22陸續限時推出，均一價30元，單店每日限量30個。

▲▼全聯特别將日本大阪阪急麵包工廠，從設備到技術，原汁原味擴大移植到台灣。（圖／記者林育綾攝）



全聯特别將日本大阪阪急麵包工廠，原汁原味擴大移植到台灣，是成就千間店重要功臣！業者2016年開始與阪急BAKERY技術合作，引進獨家授權的冷凍麵糰，過去所有麵糰需特別空運來台；不過自從在台擁有全聯阪急麵包工廠後，從原料、設備、技術都是原汁原味直輸，不但維持既有品質，生產量也大幅提升，且能供應到更多的門市，便利消費者選購。

▲「淺草大菠麵包」份量較一般菠蘿麵包增加70%、體積增加2.3倍。（圖／記者林育綾攝）



如今推出3款高CP值的紀念款「大」麵包，除了讓消費者不用出國也能一次享受多樣的日本風情，也等於是「加量不加價」。第一波於3/26~4/22陸續推出，均一價30元，每款直徑約有12公分，跟小孩的臉一樣大，其中「淺草大菠麵包」份量較一般菠蘿麵包增加70%、體積增加2.3倍日式手法製成，表面撒上砂糖顆粒，香甜鬆軟。

▲「高知帽子麵包」有一傳說是師傅原本在製作菠蘿麵包時，不小心出錯反而烤出像草帽造型的麵包。（圖／記者林育綾攝）

同樣約12公分大的「高知帽子麵包」是高知地方特色商品，有一傳說是師傅原本在製作菠蘿麵包時，不小心出錯反而烤出像草帽造型的麵包，造型討喜。

▲「橫濱中華一番香麻手撕包」有辛香椒麻口感。（圖／記者林育綾攝）

而「橫濱中華一番香麻手撕包」構想來自橫濱中華的椒麻拉麵，現在將辛香口味融入麵包中，挑戰消費者的味蕾。3款麵包每週限時推出，單店每日限量30個，預計可帶來超過3000萬元的業績。

▲「橫濱中華一番香麻手撕包」有辛香椒麻口感。（圖／記者林育綾攝）

另外「PXGo!全聯線上購」同步歡慶，3/26~4/8購買全聯阪急麵包或者OFF COFFEE，享「買10送3」優惠，全聯阪急麵包一組13個特價300元、美式一組13杯特價250元、拿鐵1組13杯特價350元，享3等值福利點回饋，一次買可分批到門市取貨，沒有領取期限限制，阪急麵包取貨還可任選口味。同時也推出咖啡+麵包的合購優惠，OFF COFFEE+阪急麵包 1+1，各買一組享5%點數回饋，每天40元起，換言之比超商還便宜。

▲全聯阪急麵包也推出2款限定商品，「濃抹茶麵包」、「抹茶閃電泡芙」。（圖／記者林育綾攝）

因應抹茶季，全聯阪急麵包也推出2款限定商品，「濃抹茶麵包」使用日本茶鄉靜岡縣的抹茶，經深蒸法製成，保留抹茶原色及香氣，滑順不澀的口感保留茶韻之醇美；「抹茶閃電泡芙」使用静岡抹茶原料製成的卡士達醬，於其上點酸甜莓果粒，精緻可愛的外型搭配外層的抹茶巧克力，一直是日本人氣商品。

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