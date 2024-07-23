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到日本用全支付回饋25%！匯率顯示超貼心　台人消費每周成長30%

▲▼全支付與軟銀集團PayPay合作，在日本有上百萬間店可使用，讓台人出國旅遊幾乎免換日幣，近來推出第二波活動，回饋最高25％。（圖／記者林育綾攝）

▲全支付與PayPay合作，在日本有上百萬間店可使用，近來推出第二波活動，回饋最高25％。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／東京報導

全支付與PayPay合作，今年2月在日本推出服務以來，至今台人以每周30%幅度成長，讓日人也相當驚訝。看好暑假旺季，加碼推出「到日本用全支付」活動第二波，祭出最高享25%回饋，同時攜手「台灣快綫VIP機場接送」（敦謙快線），提供機場接送叫車優惠最高享全點11.5%回饋。

全支付與軟銀集團PayPay合作，在日本有上百萬間店可使用，範圍涵蓋便利商店、知名連鎖超市、藥妝店、百貨、餐廳、3C家電量販店、美容、商店街⋯等多元通路。根據最新數據顯示，全支付跨境支付的5月交易額，較4月同期翻倍成長，而近期6月不論是交易額、交易筆數、不重複使用人次，更較5月成長3成以上，成長動能強勁。

▲▼全支付與軟銀集團PayPay合作，在日本有上百萬間店可使用，讓台人出國旅遊幾乎免換日幣，近來推出第二波活動，回饋最高25％。（圖／記者林育綾攝）

▲全支付與軟銀集團PayPay合作，到日本消費回饋最高25％。（圖／記者林育綾攝）

全聯總經理、全支付董事蔡篤昌表示，台灣人最喜歡出國的地方就是日本，依交通部觀光署統計，去年有383萬人次去日本，佔整體出國旅遊的36％，等於每3個台灣人出國就有超過1人去日本，佔日本外國觀光客排名第2。去年台人赴日消費金額高達7800億日幣，是日本海外國消費第1名，顯見台灣人消費力真的強。

即日起至9月30日，全支付祭出「到日本用全支付」活動第二波，凡使用全支付於日本PayPay合作店家消費，最高可享全點10%回饋（包含主活動全點7%回饋+帳戶全點1.5%回饋無上限+免1.5%海外交易手續費)。

而只要連結「國泰世華銀行帳戶」付款，額外再加碼全點8%回饋，每人每月上限150全點（每月80萬點）。此外，歡慶將來銀行首次合作日本跨境支付活動，8月1日～9月30日連結「將來銀行帳戶」付款，再加碼全點15%回饋，單筆最高80全點，每人每月上限160全點（每月27.5萬點）。活動期間，新開將來銀行帳戶任刷一筆可拿500全點，最高拿820全點。

▲▼全支付與軟銀集團PayPay合作，在日本有上百萬間店可使用，讓台人出國旅遊幾乎免換日幣，近來推出第二波活動，回饋最高25％。（圖／記者林育綾攝）

▲全支付日本跨境支付服務，讓消費者赴日旅遊時幾乎免換日幣、免找零，回饋還可即時入帳。（圖／記者林育綾攝）

全支付總經理游金榮表示，跨境支付服務的推出，不僅讓消費者赴日旅遊更加便利，也為全支付的海外市場發展奠定了基礎。全支付也將持續創新，提供更多元化的支付場景，真正讓支付走入消費者的生活中。

目前全支付日本跨境支付服務，讓消費者赴日旅遊時幾乎免換日幣、免找零，回饋還可即時入帳，旅遊消費更加便利。PayPay執行董事柳瀨將良也說，全支付APP貼心的地方，就是台灣跟日本的匯率顯示，對觀光客來說十分便利。

瞄準暑假出國熱潮，同步與台灣快綫VIP機場接送（敦謙快線）合作，推出機場接送預訂回饋活動，8月1日~10月31日期間，凡透過台灣快綫預訂海內外機場接送服務，以全支付付款，每筆享全點8%回饋，連結帳戶消費再享筆筆全點3.5％回饋，新戶首筆消費還可再享50全點回饋，等於一出發就省錢。

▲▼全支付與軟銀集團PayPay合作，在日本有上百萬間店可使用，讓台人出國旅遊幾乎免換日幣，近來推出第二波活動，回饋最高25％。（圖／記者林育綾攝）

▲全支付與PayPay合作，在日本有上百萬間店可使用，讓台人出國旅遊幾乎免換日幣，還能即時顯示匯率。（圖／記者林育綾攝）

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