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全聯X檸檬大叔聯名！6款酸甜系甜點限時開賣　38元起入手

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▲全聯We Sweet聯名「檸檬大叔」，推出6款全新檸檬風味甜點。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

夏日就要來點酸！全聯We Sweet今年夏天聯名超夯檸檬磚品牌「檸檬大叔」，推出6款全新檸檬風味甜點，使用在地有機小農產銷履歷的屏東優利卡檸檬製作，7月12日到8月8日限時供應，最低銅板價38元就能享用。

We Sweet甜點近2年聯名甜點業績逾4億元，聯名之作也常在網路掀起話題，隨著7月邁入檸檬豐收季節，此波與超人氣檸檬大叔強強聯手，檸檬大叔與在地小農契作，選用屏東優利卡檸檬，皮薄多汁，每一顆檸檬皆有產銷履歷追溯來源。We Sweet選用檸檬大叔的檸檬或金桔原汁，推出聯名檸檬甜點，打造今夏酸甜感檸檬甜點。

▲▼全聯We Sweet聯名「檸檬大叔」，推出6款全新檸檬風味甜點。（圖／全聯提供）

▲「金桔檸檬被窩捲」以濃郁蛋香餅皮，包入酸甜金桔檸檬醬與鬆軟戚風蛋糕。

首推「金桔檸檬被窩捲」以濃郁蛋香餅皮，包入酸甜金桔檸檬醬與鬆軟戚風蛋糕，特價59元。經典款則有原味菠蘿外殼包進酸甜金桔檸檬內餡的「金桔檸檬泡芙」，風味層次多變，特價85元。

▲▼全聯We Sweet聯名「檸檬大叔」，推出6款全新檸檬風味甜點。（圖／全聯提供）

▲▼「金桔檸檬泡芙」、「檸檬乳酪塔」分別特價85元、79元。

▲▼全聯We Sweet聯名「檸檬大叔」，推出6款全新檸檬風味甜點。（圖／全聯提供）

「檸檬乳酪塔」酥脆塔皮搭配檸檬乳酪內餡，酸甜不膩，優惠價79元。偏愛乳香多一點的可選「檸檬生乳酪」，使用進口乳酪製成生乳酪慕斯，添加檸檬汁，滑順清香，優惠價65元。

▲▼全聯We Sweet聯名「檸檬大叔」，推出6款全新檸檬風味甜點。（圖／全聯提供）

▲偏愛乳香多一點的可選「檸檬生乳酪」，優惠價65元。

▲▼全聯We Sweet聯名「檸檬大叔」，推出6款全新檸檬風味甜點。（圖／全聯提供）

▲「檸檬布丁」一杯38元，大人小孩都愛。

一杯38元。「檸檬布丁」使用新鮮檸檬汁熬製成香氣四溢的酸甜檸檬餡，搭配細膩綿滑布丁，征服大朋友、小朋友的味蕾，一杯38元就能品嚐！

▲▼全聯We Sweet聯名「檸檬大叔」，推出6款全新檸檬風味甜點。（圖／全聯提供）

▲「蜂蜜檸檬雲朵燒」限店販售。（圖／全聯提供）

另有限店販售的冷凍甜點「蜂蜜檸檬雲朵燒」，使用蜂蜜和酸甜的檸檬餡搭配蛋糕，3種滋味一次滿足，凍起來吃更消暑，預期雙強聯名檸檬甜點再掀起一波搶購討論熱潮。

●7-11 推出統一布丁霜淇淋、冬瓜檸檬思樂冰

▲7-11「統一布丁雪淋霜」使用整顆統一布丁製成。（圖／記者周姈姈攝）

超商也有療癒甜點冰品！7-11推出超人氣「統一布丁霜淇淋」，即日起至7月23日限時開賣，使用整顆布丁製成，還原統一布丁的香醇與滑順。單支售價49元，開賣期間每周五六日，憑icash 2.0或icash pay支付享第2件半價。7月19日起只要買2支統一布丁霜淇淋，就送焦糖淋醬，配在一起吃超過癮，還能享第2件半價。

▲7-11思樂冰推出懷舊復古「冬瓜檸檬風味」。（圖／業者提供）

另外即日起還推出懷舊復古「冬瓜檸檬風味思樂冰」，將冬瓜與檸檬黃金比例香氣搭配酷涼冰沙口感，激盪出清爽酸甜沁涼風味，消暑解渴必喝。即日起到7月23日期間，每周五六日思樂冰全品項「第2杯7折」。即日起至8月31日，使用OPENPOINT APP購買行動隨時取，還可享10入優惠價！

●全家搶攻現做茶商機

▲全家私品茶推出2大系列，「搖搖茶吧」主打果茶、奶茶等潮流口味，「福爾摩沙茶館」提供現煮台灣茗茶。（圖／全家提供）

全家便利商店私品茶宣布推出2大系列，「搖搖茶吧」主打果茶、奶茶等潮流口味，「福爾摩沙茶館」提供現煮台灣茶。並以多元有料、天然少添加、24小時現做外送為3大特色，推出超過30款飲品。製作一杯茶平均約1分鐘，比坊間手搖飲速度快1倍，朝著「全國最大連鎖茶飲店」目標邁進。

其中「搖搖茶吧」在全台有超過4200間密集據點，主打果茶、奶茶等流行口味，此波推出「寒天甘蔗檸檬」特大杯65元，即日起還有全新品「好喝奶茶」媲美手搖店霸主，特大杯55元，即日起到7月23日會員嘗鮮價49元。

而「福爾摩沙茶館」系列，選用台灣首座通過國際雨林認證優質茶園的茶葉，近來推出「紅柚椰果白烏龍」及「紅柚椰果紅茶」，將新鮮果茶與現煮茶香融合，還有椰果帶來咀嚼感。預計7月底在全台有近500間全家門市提供「福爾摩沙茶館」現煮茗茶。

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