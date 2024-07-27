「市長沒震怒」後壁區長還原1200便當始末　淹水退後已支援

▲後壁區長陳玉惠指出「黃偉哲市長並未震怒，只是擔憂民眾安全問題」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南後壁區竹新里因凱米颱風造成積水未退，今（27）日傳出竹新里收容所明明只有收容60人，卻要求後壁區公所送1200個便當，讓台南市長黃偉哲震怒。對此，後壁區長陳玉惠表示，黃偉哲並未震怒，只是擔憂民眾安全問題，現階段仍以救災為重。

有關台南後壁竹新里安置60人，要求送1200個便當一事，陳玉惠指出「黃偉哲市長並未震怒，只是擔憂民眾安全問題」，現階段以救災為重，公所雖已多次協助民眾撤離，仍有民眾或行動不便的長者留在家中，大水來的太快無法撤退，市府已於水位較低後立即支援。

區長陳玉惠表示，淹水警戒第一時間，為了百姓安全，公所立即協同相關單位前往家戶勸導撤離民眾，希望能強制撤離到較高，較安全的地方。只是後來豪大雨來得太快，許多民眾受困，當時也希望能將1200個便當一一送給受困民眾，然而因水位過高，便當送不進去。後來水位一退，已立即支援。



陳玉惠指出，災民有物資需要，市府、公所必當全力支援，感謝國軍協助運送便當、物資，也感謝民間團體自發性愛心捐贈，相關物資會妥為運用，提供給有需要的民眾。後續清理家園過程中，如有高齡者、行動不便者，也會提供相關協助。