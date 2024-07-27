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視察台南麻豆小埤里　黃偉哲鞠躬感謝消防人員協助救災

▲台南市長黃偉哲前往麻豆區小埤里視察當地淹水狀況，慰問在場協助的消防人員，並深深一鞠躬向消防人員致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往麻豆區小埤里視察當地淹水狀況，慰問在場協助的消防人員，並深深一鞠躬向消防人員致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲27日中午前往麻豆區小埤里視察當地淹水狀況，除慰問在場協助的消防人員，並深深一鞠躬向消防人員致謝。

黃偉哲表示，27日晚上或28日預計將能解除麻豆小埤里淹水情況，讓民眾可以自由進出。市長夫人劉育菁也帶領志工前往麻豆發放肉粽、麵包等物資與提供協助。

▲台南市長黃偉哲前往麻豆區小埤里視察當地淹水狀況，慰問在場協助的消防人員，並深深一鞠躬向消防人員致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，八掌溪堤防破口已於27日凌晨4時，在水利署、中央水利署跟台南市政府水利局共同努力下完成封堵，因此今日上午7點他前往鹽水、後壁勘查，發現水位已經降低，•27日下午或晚上就可完全解除積水狀況，讓住在集中收容所的民眾可以回家整理家園。他強調如民眾一時清掃不完，還是可以回到集中收容所暫住，另外針對年邁或是行動不便的民眾，將請志工跟清潔隊員幫忙，但國軍受限規定，無法進入戶內協助清掃。

▲台南市長黃偉哲前往麻豆區小埤里視察當地淹水狀況，慰問在場協助的消防人員，並深深一鞠躬向消防人員致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，針對麻豆小埤里部分，黃偉哲表示，過去八八風災及2018年的0823豪雨的時候都是淹水兩層樓高，並且淹水1周以上，但本次相對來說較情況較輕微。目前淹水原因為急降雨、曾文水庫洩洪造成水閥門水位外水比內水高，水利局已調派8部移動式抽水機全力抽水，預計今天晚上或最慢明天，就能完全解除淹水讓民眾可以自由進出。

▲台南市長黃偉哲前往麻豆區小埤里視察當地淹水狀況，慰問在場協助的消防人員，並深深一鞠躬向消防人員致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，黃偉哲也替台南市民抱不平，他強調台北市的面積為270平方公里，而台南市的面積有2200平方公里，是台北市的八點五倍，治水預算卻沒有台北市的八點五倍，必須要以有限的經費要處理非常多的水系。尤其曾文溪是全台灣除濁水溪之外的第二大河川，台北市是保護標準約有兩百年防洪頻率，而南部大概都只有五十年防洪頻率，呼籲大家多體諒災區民眾辛苦，少一些政治口水。

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