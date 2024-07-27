黃捷點名4藍委颱風期間在哪　凌濤：充分展現充滿謊言的立委

▲國民黨政策會副執行長凌濤。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

凱米颱風釀南部災情嚴重，國民黨智庫副執行長凌濤質疑民進黨立委黃捷不見人影，黃捷反擊國民黨攻擊她，是為了幫國民黨立委顏寬恒、新竹市長高虹安貪污案轉移焦點，凌濤今（27日）再砲轟，指黃捷有「三大漏洞」，問題就在說謊，因為藍營檢驗她雙標，每一個字都說中了。

凌濤指出，黃捷善於貼標籤，對於邏輯吃重的攻防，沒辦法招架，在解釋文中的三大漏洞，始終說不清楚。身為鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區的「區域立委」，還好意思點別人？

第一、凌濤說，他們質疑黃捷不在高雄的時候，司法判決還未出來，所以沒有轉移司法焦點的問題。第二、黃捷颱風天臉書一再稱「團隊」，就是閃躲自己不在高雄的事實，但又沒有勇氣承認，心虛到底。但她到底去哪裡？是公務、還是去玩？如果是東亞鄰近國家，被講還是不回國？是覺得自己太穩，還是根本不在乎市民？

凌濤續指第三點，黃捷急於點名其他不分區立委，因為立委因公務出國，藍綠皆有，但重點是，為什麼不誠懇的說實話，反而使用其他里長們辛苦救災的圖片？如果是為了圓謊而盜圖，那也太丟臉了吧？

凌濤說，之前黃捷是如何在淹水之時，檢驗前高雄市長韓國瑜的？現在隻字不提高雄市長陳其邁，是不是坐實自己就是雙標仔？這跟外不外地無關，這跟仇恨也無關，這跟你「高雄區域立委」跑出去玩不回國、又愛雙標說謊有關。而且要說到在高雄製造仇恨，妳不是最厲害的嗎？

凌濤指出，這次風災看到許多辛苦的高雄朋友在第一線打拼，甚至有消防員涉水救助老人家，一幕幕令人動容。反觀黃捷用她的雙標，充分展現一名充滿謊言的立委。

