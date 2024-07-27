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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

史上最大疏運畫面曝！　國軍C-130馬公機場集結冒雨搶運

▲▼C-130運輸機幾乎全數出動支援離島疏運。（圖／翻攝楊曜臉書）

▲C-130運輸機幾乎全數出動支援離島疏運。（圖／翻攝楊曜臉書）

記者杜冠霖／台北報導

受凱米颱風影響，國內航線24日、25日共取消521架次，昨滯留澎湖旅客約八千人、國軍第六聯隊C-130運輸機幾乎全數出動支援離島疏運，26日同時有6架運輸機出現在馬公機場。而金門航班也連兩天停飛，昨日恢復航班後，金門機場仍擠滿等待人潮，除民航局持續協調加開班機外，軍方派出14架次軍機協助，是史上軍機疏運最多的1次。

凱米颱風今已減弱為熱帶性低氣壓，不過受凱米餘威影響，今海運和航空仍有部分航班受到影響，根據民航局統計，今日截至上午10時，國內線取消6架次、延誤9架次，國際暨兩岸航線正常。

航港局則表示，受凱米颱風影響，今日共有14航線，計103航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

因應颱風後旅客疏運需求，國軍26日派遣空軍第六聯隊C-130運輸機支援疏運，協助離島疏運；第一地區支援指揮部及空軍馬公基地勤務隊官兵，於馬公機場支援相關勤務，協助滯留澎湖民眾返台。

民進黨立委楊曜表示，昨日澎湖往台灣大約加開1600個以上的座位數，包含軍機往北、高共11架次；但預估尚有千名以上旅客滯留機場。自己已再協調民航局、國防部明日一早進行候補作業，只要現場人數夠，軍機會立刻投入疏運。也請民航局盤點明天可能的澎湖運能，明早回報加班狀況。另外，花東、金門、連江也需要班機。

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