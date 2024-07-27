中菲達成共識　菲律賓派一艘船向仁愛暗沙補給物資

▲菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海警局27日表示，依照中菲雙方達成的臨時性安排，菲律賓27日派一艘民船對其「坐灘」仁愛礁（仁愛暗沙）軍艦運送生活物資，「希望菲方信守承諾，同中方相向而行。」

大陸海警局新聞發言人甘羽表示，依照中菲雙方達成的臨時性安排，菲律賓27日派一艘民船對其「坐灘」仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對此加以確認並全程監管。

甘羽強調，希望菲方信守承諾，同中方相向而行，共同管控海上局勢，「中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域進行維權執法活動。」

▼大陸外長王毅與菲律賓外長馬納羅會面。（圖／翻攝大陸外交部）



此外，大陸外長王毅26日與菲律賓外長馬納羅會面，王毅表示，中方近日就仁愛礁人道生活物資運補問題與菲律賓達成臨時性安排，以維護海上局勢穩定，「關鍵是菲方要履行承諾，不要再朝令夕改、出爾反爾，不要再反覆倒退、節外生枝。否則，中方必將予以堅決回應。」

王毅強調，中菲關係目前站在十字路口，面臨何去何從的選擇，衝突對抗沒有出路，對話協商才是正道，「希望菲方認真思考中菲關係未來之路，同中方相向而行，推動雙邊關係早日重回正軌。」

馬納羅表示，儘管中菲雙方因海上問題面臨困難和挑戰，菲方致力於透過對話協商緩和局勢，建設性處理分歧，「近期雙方舉行南海問題雙邊磋商機制會議，就管控海上局勢達成一致，體現了雙方善意，同時不影響各自立場，菲方願落實這些共識。」