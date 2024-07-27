周末雨轟2地　熱帶系統下周一進逼「雨區擴大」

▲下周可能有熱帶性低氣壓朝台灣靠近，降雨將再增加。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(27日)受低壓帶影響，東部和中南部天氣不穩定，容易出現大雨，午後北部和中部山區也有局部大雨。菲律賓東方海面有熱帶擾動，可能生成熱帶性低氣壓朝台灣靠近，下周一、下周二離台灣最近，雨區和降雨強度將擴大。

中央氣象署預報員張承傳表示，台灣今天在低壓環境下，天氣不穩定，明天太平洋高壓增強，降雨將會減少；下周一、下周二菲律東方海面低氣壓有往台灣靠近趨勢，程度稍微增強，降雨將會增多。

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張承傳進一步說明，台灣目前位低壓帶環境，風向偏南風，台灣附近水氣持續偏多，東部外海有明顯對流雲系；另菲律賓東方海面為一個大低壓帶，有低壓慢慢發展，朝西北往台灣前進，下周一、下周二最靠近台灣，強度有機會增強生成熱帶性低氣壓，是否再進一步增強仍要持續觀察。

今天降雨偏多，張承傳表示，在低壓帶影響下，東半部、南部都有短暫陣雨或雷雨，東半部、南部容易出現大雨，東部、東南部有局部豪雨，其他地區則有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後北部和中部山區有局部大雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天高壓勢力增強，低壓帶將被往西推出，張承傳指出，明天降雨將會減少，風向偏東南風，東南部、東部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢，其他地區明天多雲，有午後短暫雷陣雨，西半部山區午後有局部大雨。

下周有熱帶系統靠近，張承傳表示，下周一、下周二靠近菲律賓東方海面低氣壓往台灣接近，下周一、下周二降雨增多，東部、南部轉短暫陣雨或雷雨，有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；下周三之後低壓帶離開，轉西南風環境，水氣減少，下周三到下周五各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨和上午中南部也有局部短暫陣雨或雷雨。

▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳說明，今天東半部、南部降雨明顯，高溫約30到31度，中部以北沒下雨時悶熱，高溫約33度，明天後降雨短暫，沒下雨時溫度偏高，南部、東半部可到33度，中部以北33到34度。