颱風尾挾水氣「雨襲中南部」　下周可能有熱帶系統進逼

▲下周可能又有熱帶系統發展，朝巴士海峽移動。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風海警今天（26日）上午8時半將解除，不過外圍環流挾帶水氣，苗栗以南到高屏、台東仍要留意陣雨，山區局部單點可能出現豪雨。菲律賓東南方海面有熱帶擾動發展，未來可能增強朝菲律賓以東到巴士海峽移動，下周要關注是否影響台灣天氣。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，影響台灣多日的凱米颱風在昨天傍晚登陸大陸福建，後續持續深入同時強度減弱、暴風圈縮小，台灣本島的陸上警報在今天凌晨解除，預估金門、馬祖的陸上警報以及台灣海峽的海上颱風警報也將在上午8點30分解除，就颱風警報的部分而言，算是告一個段落。

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吳聖宇指出，雖凱米颱風已遠離台灣附近，不過今天它的外圍環流偏南風還是持續帶來蠻多的水氣，直接受影響區域在苗栗以南到高屏、台東一帶，仍有一陣一陣降雨，有時會出現短時較大雨勢，平地累積雨量有機會到大雨等級，山區加上地形作用，局部單點可能到豪雨等級。

明後天周末假期，吳聖宇指出，明天高壓外圍慢慢靠近，台灣附近風向是東南風到偏南風，颱風殘餘水氣仍多，因此在南部、東半部地區持續有短暫陣雨或雷雨，其中在花東、恆春半島一帶，仍要注意局部較大雨勢，至於中北部上午多雲，午後有局部熱對流雷雨。

周日高壓勢力較明顯增強，風向也會更偏東南風，吳聖宇表示，預期花東、恆春半島一帶仍有局部短暫陣雨，雨勢減小，西半部則是上午多雲，午後有熱對流發展帶來雷雨，局部單點仍可能有短時較大雨勢，晚間後天氣逐漸恢復穩定。

吳聖宇表示，周末這兩天雖然高壓漸增強，降雨漸減少，也慢慢恢復到午後雷雨天氣型態，但仍然不太穩定，加上颱風剛過，很多地方剛經過豪大雨蹂躪，山區、危險地區甚至是海邊都還是應該避免前往。颱風過後降雨漸減少，白天溫度也會回升上來，周末期間各地高溫普遍又有機會來到32到34度或以上。

至於下周會不會有新的熱帶擾動或颱風緊跟著影響台灣，吳聖宇分析，目前觀測來看，在菲律賓東南方確實還有其他的熱帶擾動正在發展，未來幾天有機會因為太平洋高壓的增強而沿著高壓邊緣逐漸朝西北移動，靠近菲律賓以東到巴士海峽一帶，強度也有發展的趨勢，因此未來對於這個新的熱帶擾動的發展值得密切注意，不過周末期間對台灣天氣還沒有影響，暫時還不必擔心，下周就要多留意最新天氣資訊。