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中日外長會晤　專家：雙邊關係短期內難改善

▲▼中國外交部長王毅、日本外相上川陽子。（圖／翻攝大陸外交部）

▲日本外相上川陽子、中國外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

文／中央社

中國外交部長王毅、日本外相上川陽子在寮國首都永珍（Vientiane）會晤。中國學者認為，受到外部環境影響，中日關係結構性矛盾難在短時間內看到改善，不過雙方可以探索如何更好地溝通。

據中國外交部新聞資料，王毅、上川陽子26日在永珍藉東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場合會晤。王毅在這場會晤強調，目前中日關係處於「不進則退」關鍵階段，希望日本樹立客觀的、正確的對中認知，奉行積極理性的對中政策。

上海國際問題研究院東北亞研究中心主任、研究員蔡亮對澎湃新聞剖析，中日關係對於亞洲地區的和平穩定非常重要，不過受到中美大國戰略博弈影響，中日雙邊關係存有結構性矛盾，這不容忽視。

蔡亮表示，在外部戰略環境較消極的情況下，中日雙方在矛盾性問題上尚處於「各說各話」階段，不過中日雙方目前已經展開各層級的對話溝通；除了外長等部長級對話，中日地方政府交流也在進行。

▲▼中國外交部長王毅、日本外相上川陽子。（圖／翻攝大陸外交部）

蔡亮提到，中國多地省委書記率團赴日訪問，這在過往較少見到；中國福建省委書記周祖翼將於28至29日訪問沖繩；江蘇省委書記信長星在6月率團前往日本奈良、京都、東京、福岡等地考察訪問。

蔡亮強調，中日關係結構性矛盾與具體性問題很難在短時間內看到改善跡象，不過雙方可以摸索如何進行更好地溝通。

美國總統大選為地緣政治帶來不確定性，蔡亮認為，在複雜的地緣格局以及中日雙邊現實矛盾中，日本對於中國抱持怎麼樣的戰略態度具備關鍵性，如同王毅所說的，中日關係處於不進則退重要時期。

據日本共同社報導，上川陽子在這場會晤中關切中國在日本周邊進行軍事活動，以及南海問題、釣魚台問題、日企與日人在中國的活動安全等狀況。

據中國外交部新聞資料，王毅重申中國在福島核處理水排海問題上所持立場，強調應該建立長期國際監測機制，確保利益相關各方可以有效參與、獨立取樣。

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