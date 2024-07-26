14歲開始援交！櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」　怒持刀捅人

▲伊藤因為求職屢屢碰壁，最終決定靠賣淫維生。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

日本一名靠「爸爸活」維生的29歲女子2023年5月在神奈川縣的平塚車站前持水果刀砍傷50歲的男性友人，7月18日被依殺人未遂嫌疑判5年6個月有期徒刑。經過調查，被告因對該名男性有好感，因此在其說服下，被迫參加雜交趴，但事後卻沒有拿到費用，對方甚至有輕視她的行為，一氣之下才會持刀攻擊。

根據POST SEVEN報導，來自岐阜縣岐阜市的29歲女子伊藤里乃（音譯，伊藤りの）自幼父母離婚，平時與母親、3個弟弟同住。她小學時期學習空手道並獲得黑帶，上國中後則專注於劍道，並取得了二段資格。然而，進入劍道名校後，她逐漸跟不上訓練進度，與同學漸行漸遠，最終在半年後輟學。

隨後她通過了高等學校認定考試，成功進入大學，但再度因為無法適應學習環境，半年後退學。退學後的她成為照護員，卻因為工作上屢屢失誤遭到責難，沒多久便辭職。此後她輾轉在居酒屋與書店打工，但又因無法處理人際關係，最終只能留在家中。

直到20歲她被診斷出發展遲緩，並因此開始領取補助生活。根據被逮後的精神鑑定，伊藤的智商只有85，略高於智能障礙標準的70。精神科醫生在作證時指出，由於伊藤的語言性IQ超過平均水平，因此外表看起來並不像有障礙。而被診斷出發展遲緩的伊藤，因為長期在工作中受挫，認為自己只能靠「性交易」生活，於是正式涉足風俗業。

伊藤自14歲起就開始援交，因此對下海沒有太大抵觸，在犯案前便是靠著爸爸活維生。從她的X平台個人資料可以看到，當中明確註明「P活」（即爸爸活），其他還寫上「公司職員」、「28歲／155cm／72kg／D」、「老顧客優先」、「平日19:00後和周末可見面」等字眼，同時上傳多張私下裸照和參加亂交派對的赤裸貼文。

▲伊藤14歲就開始援交，因此對下海並無排斥。（示意圖／CFP）



她2023年透過交友軟體認識B男，隨後受邀參加亂交派對，並在此認識被害男子與他的妻子。對被害男子產生好感的伊藤，開始傳送裸照給對方，而被害男子則邀約她再度參加雜交派對。

在該次亂交趴中，作為唯一一名參加女性的伊藤被迫連續與8名男子發生性行為。然而她事後卻發現被害男子的妻子將1萬5000日幣（約新台幣3193元）交給丈夫，並要求男子轉交給伊藤，但男子卻沒有把錢拿給伊藤。為此，她開始產生不滿情緒。

儘管如此，她仍然無法完全放下對被害男子的好感，繼續通過私訊和LINE聯絡對方。她在訊息中寫道，「我還是喜歡你」、「想和你在一起」等。

最終兩人因為多次的爭吵，伊藤假冒成另一名女子約被害男子見面，隨後拿出預藏的水果刀猛刺男子2刀，導致對方重傷，而她則是被依殺人未遂嫌疑逮捕。