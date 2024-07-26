日本會放颱風假？作家曝「公司、學校決定」：跟台灣很不同

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每次颱風侵台時，最夯話題莫過於會不會放颱風假。作家、日文老師王可樂就在粉專表示，日本基本上不存在「颱風假」這個制度，「不管颱風多強、風雨多大，日本人還是會去公司上班」。不過，日本的公司和學校會根據政府發布的大雨警報、暴風警報等，自行決定是否停班、停課，這一點跟台灣很不同。

「王可樂日語」在粉專分享，「說到颱風假，在日本基本上是不存在這制度的」，即使颱風很強、風雨很大，日本人還是得要去公司上班，「不過，日本的公司和學校會根據政府發布的大雨警報、暴風警報等，自行決定是否停班（或改成在家工作）、停課」。

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王可樂透露，儘管日本政府不會宣布停班停課，但颱風來襲時，許多交通工具會因安全考量而停駛，或減少班次。因此，每當颱風或大雨來襲時，常會看到車站裡擠滿人潮，就是因為交通班次減少，大家都在等車急著要回家。「總之，在日本颱風來襲時，日本的公司和學校要不要放假，並不是由政府決定，而是由公司或學校自行決定的。」

貼文下方則有過來人分享，「當時在日本時，颱風來很快就走了，讓我嚇了一跳；即使因為颱風，電車沒開，大家都擠在月台等電車來、也讓我嚇一跳」、「在日本工作這幾年後，我覺得日本政府不規定統一放颱風假，主要是企業員工出現傷亡的話，後果非常嚴重。」

還有網友指出，「其實早年台灣也沒有颱風假的制度，是因為發生了一些意外之後，政府才慢慢重視颱風天出勤的問題」、「上次去京都遇到颱風，就算政府沒有宣告，風雨也不大，整條路上所有店家、神社、公司也是全都關門」、「因為日本交通大部分都開車或是地鐵，台灣機車多所以比較危險吧」、「台灣的颱風嚴重性跟日本差很多。」

※本文獲「王可樂日語」授權引用。

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