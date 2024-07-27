中華隊奧運進場　日NHK女主播高呼「台湾です！」

▲中華代表團在巴黎奧運開幕式進場。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

巴黎奧運會開幕式當地時間26日晚間於市中心的塞納河畔正式登場，而日本NHK電視台也全程轉播了這場典禮。值得注意的是，在介紹中華隊進場時，女主播中山果奈說道，「是台灣！（台灣です）」，而這也是繼東京奧運開幕式公開說出「台灣」後，日本媒體再度展現日台友好的舉動，感動網友。

此次巴黎奧運各國和地區的代表團以船上遊行的方式登場，而在中華隊進場時，現場廣播和標示皆顯示為英文的「CHINESE TAIPEI」。雖然直播畫面的字幕也是「CHINESE TAIPEI」，但日本NHK電視台的女主播中山果奈卻在介紹中華隊時說道，「是台灣！（台灣です）」。

她同時也補充說，「台灣（在前一次的東京奧運會）共獲得了12枚獎牌。」

此次開幕式進場順序為各國國名的法語拼音排序，但中華隊與3年前的東京奧運一樣，使用的開頭字母為「T」而非「C」。

東京奧運2021年舉行時，台灣在開幕式中排第104順位進場，當時負責轉播的NHK電視台女主播和久田麻由子則在介紹中華隊進場時，直接說出「是台灣！（台灣です）」，引起推特熱議。

當時除了台灣網友大為感動外，就連觀看轉播的日本網友也極度興奮，並在留言區瘋狂刷一排「台灣です！」