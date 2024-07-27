　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園龍潭警暑期「鐵馬青春逍遙遊」　反毒、顧健康、不飆車

▲「鐵馬青春逍遙遊宣導青少年反毒、拒毒、顧健康，飆體力不飆車。（圖／龍潭警分局提供、下同）

▲「鐵馬青春逍遙遊宣導青少年反毒、拒毒、顧健康，飆體力不飆車。（圖／龍潭警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局龍潭分局為鼓勵青少年參加正當休閒活動，已連續舉辦12年「鐵馬青春逍遙遊」活動，以「反毒、顧健康，飆體力、不飆車」等為號召，淨化青少年暑假期間活動，預防青少年偏差行為及加、被害情事發生，並廣為宣導青少年預防犯罪等工作，吸引了龍潭區鄉親及鄰近鄉鎮的青少年兒童踴躍報名近千人參與。

▲吸引近千位民眾響應，場面熱烈。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局於27日上午8時至12時在桃園市龍潭區中正路「龍潭區綠杉林公園」，舉辦「鐵馬青春逍遙遊―反毒、拒毒、顧健康，飆體力不飆車」活動，全程共14公里，這是該分局今年最大場預防犯罪宣導活動。

▲「鐵馬青春逍遙遊宣導青少年反毒、拒毒、顧健康，飆體力不飆車。（圖／龍潭警分局提供、下同）

▲吸引近千位民眾響應，場面熱烈。（圖／龍潭警分局提供）

主要宣導「顧健康，飆體力、不飆車」為號召，提倡親子正當休閒活動，活動中除對參加人員致贈運動排汗衫及投保意外保險外，另於活動中舉辦親子遊戲團體競賽、有獎徵答及摸彩活動，參加對象有龍潭區各級學校學生及家長，由於推動本項青少年正當休閒運動，歷年來都吸引了龍潭區鄉親及鄰近鄉鎮的青少年兒童踴躍報名參加，活動現場吸引民眾近千人參與。

龍潭分局分局長鄭文銘表示，鑑於暑假期間多數青少年未安排打工、遊學、旅遊或其他正當休閒活動，偶而有發生深夜遊蕩、流連網咖、涉足不當出入場所、吸毒、危險駕車、網路性交易等偏差行為，故為導正部分青少年偏差行為，警方將持續以「暑期保護青少年—青春專案」為主題，規劃推動有關促進青少年身心健康，導正偏差行為之活動，並對在場的民眾宣導有關犯罪預防知識，讓青少年飆體力不飆車。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／女車迷跨坐66.6萬川崎跑車「原地轉倒」　網狂喊：賀成
福原愛喊「中國隊加油！」　日媒：在日無立足之地
吳宗憲認了跟張葳葳分居！　婚姻狀況成謎
賴清德道歉！　淹水的痛苦「比死還難過」
小S現身女兒高中畢典「大喊一串英文」！　1句話傳來秒閉嘴
搭到華航延誤班機！　他還原始末：用下跪打同情牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳亭妃爭取台南安中路一段箱涵及公園滯洪池　治水總經費過一億

凱米颱風雨量多驚人？　台南水利局給答案：超越莫拉克

桃園龍潭警暑期「鐵馬青春逍遙遊」　反毒、顧健康、不飆車

視察台南麻豆小埤里　黃偉哲鞠躬感謝消防人員協助救災

凱米剛走！7韓國觀光客屏東海口戲水　海巡勸離

嘉邑行善團選出首任女性理事長　番社里長鄭秀玉出任

凱米颱風影響　台鐵新營-嘉義營運中斷改以公路接駁

凱米颱風尾橫掃　台南鹽水區、南化區、大內區等共409戶停電搶修

高雄婦騎機車屏東迷路　內埔警直接載她回家

花蓮兩潭自行車道清除倒樹施工　景觀橋至曙光橋段封閉至7月底

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

彰化淹慘照常上班上課　王惠美臉書問候被罵翻

柴堅持颱風天散步興奮衝刺　爸暴雨中狂奔哀號求牠回家

謝凱蒂浮誇「拉琴」　身體後彎帶壞李多慧

高虹安貪污判刑7年4月　柯文哲力挺上訴證明清白

巴黎奧運台灣膳食公寓曝光　選手村「國際區」超豪華

陳亭妃爭取台南安中路一段箱涵及公園滯洪池　治水總經費過一億

凱米颱風雨量多驚人？　台南水利局給答案：超越莫拉克

桃園龍潭警暑期「鐵馬青春逍遙遊」　反毒、顧健康、不飆車

視察台南麻豆小埤里　黃偉哲鞠躬感謝消防人員協助救災

凱米剛走！7韓國觀光客屏東海口戲水　海巡勸離

嘉邑行善團選出首任女性理事長　番社里長鄭秀玉出任

凱米颱風影響　台鐵新營-嘉義營運中斷改以公路接駁

凱米颱風尾橫掃　台南鹽水區、南化區、大內區等共409戶停電搶修

高雄婦騎機車屏東迷路　內埔警直接載她回家

花蓮兩潭自行車道清除倒樹施工　景觀橋至曙光橋段封閉至7月底

海運因颱風連4天停航　空運火力全開「今投入逾300架次」

30歲女患怪病「肚子腫大像氣球」！　苦撐10年獲捐款手術摘除

花蓮鐵路積極搶通中　卓榮泰致歉：欠東部安全回家的路很多次了

巴黎奧運開打　台中之光楊勇緯、林真豪挑戰首面獎牌

俄重機網美「車禍身亡」！遭卡車猛撞噴飛　最後發文曝光

快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交

日圓對美元強升叩關151　外媒：下周面臨關鍵時刻

陳亭妃爭取台南安中路一段箱涵及公園滯洪池　治水總經費過一億

楊勇緯拚台灣巴黎奧運首金　16強淘汰賽對手確定了

奧客太多！　日本AIRDO航空宣布：地勤胸前「不再別名牌」

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

即／高雄明改全面停班停課！

即／沙鹿驚見天坑！預拌車灌漿也栽進洞裡

盧秀燕返台坐鎮台中救災　65小時後再次赴美

即／花蓮咖啡店「巨型摩艾像」遭吹斷　躺倒馬路中央

國民黨嘉義縣災後物資發送

臺東縱谷多處路樹遭強風吹倒　員警合力移除

東石海之夏擇期舉行

凱米颱風影響台鐵新營-嘉義營運中斷改以公路接駁

合歡山森林遊樂區明續休園

陳亭妃呼籲加發泡水車補助以及淹水20公分以上慰問金

原定明登場山城藝術節活動將延期

小小警察體驗營登場黃偉哲盼孩子體驗闖關樂趣

黃偉哲視察台南鹽水後壁災情狀況慰勉民眾

更多熱門

相關新聞

男童夏令營遭連續性侵　營隊狼師判賠200萬

男童夏令營遭連續性侵　營隊狼師判賠200萬

新竹縣一名夏令營負責人，去年在營隊活動期間，哄騙未成年學員在帳棚睡覺時將外褲脫掉，自己卻一連兩晚潛入帳棚內對男童口交。男童與母親憤而對陳男訴請賠償精神慰撫金300萬元，新竹地院判賠200萬。

中華醫大防制學生藥物濫用宣導卓著獲頒績優學校

中華醫大防制學生藥物濫用宣導卓著獲頒績優學校

嘉藥反毒八連霸獲績優學校殊榮！

嘉藥反毒八連霸獲績優學校殊榮！

台南官田消防提倡熱傷害防治及防災宣導

台南官田消防提倡熱傷害防治及防災宣導

育幼院單車環島！志工幼童「騎不動我們一起推」

育幼院單車環島！志工幼童「騎不動我們一起推」

關鍵字：

暑期鐵馬青春逍遙遊宣導反毒拒毒飆體力不飆車

讀者迴響

熱門新聞

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

華航地勤下跪！網喊肉搜「黑衣男超過分」　旅客還原現場

劉亞仁爆性侵「3男在場」！30歲受害男還原現場

不斷更新／17地區「明放颱風假」　全台停班課一覽

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！

29歲櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」怒砍人

地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航發信挺員工：無禮行為不能認同

即／雲林落水10歲男童今晨尋獲！父悲痛緊抱遺體

中華台北進場　法主持人：就是熟知的台灣

遊覽車闖紅燈　騎車婦遭輾斃

六都首長颱風成績單　陳其邁好感度第2

小吳、紀卜心二度道歉難滅火　網紅批：真難看

20歲妹狂甩48公斤！親曝減重秘訣：沒跑過步

嘉義水淹及腰「我家鱷魚游出去」

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面