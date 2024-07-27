桃園龍潭警暑期「鐵馬青春逍遙遊」　反毒、顧健康、不飆車

▲「鐵馬青春逍遙遊宣導青少年反毒、拒毒、顧健康，飆體力不飆車。（圖／龍潭警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局龍潭分局為鼓勵青少年參加正當休閒活動，已連續舉辦12年「鐵馬青春逍遙遊」活動，以「反毒、顧健康，飆體力、不飆車」等為號召，淨化青少年暑假期間活動，預防青少年偏差行為及加、被害情事發生，並廣為宣導青少年預防犯罪等工作，吸引了龍潭區鄉親及鄰近鄉鎮的青少年兒童踴躍報名近千人參與。

龍潭分局於27日上午8時至12時在桃園市龍潭區中正路「龍潭區綠杉林公園」，舉辦「鐵馬青春逍遙遊―反毒、拒毒、顧健康，飆體力不飆車」活動，全程共14公里，這是該分局今年最大場預防犯罪宣導活動。

▲吸引近千位民眾響應，場面熱烈。（圖／龍潭警分局提供）

主要宣導「顧健康，飆體力、不飆車」為號召，提倡親子正當休閒活動，活動中除對參加人員致贈運動排汗衫及投保意外保險外，另於活動中舉辦親子遊戲團體競賽、有獎徵答及摸彩活動，參加對象有龍潭區各級學校學生及家長，由於推動本項青少年正當休閒運動，歷年來都吸引了龍潭區鄉親及鄰近鄉鎮的青少年兒童踴躍報名參加，活動現場吸引民眾近千人參與。

龍潭分局分局長鄭文銘表示，鑑於暑假期間多數青少年未安排打工、遊學、旅遊或其他正當休閒活動，偶而有發生深夜遊蕩、流連網咖、涉足不當出入場所、吸毒、危險駕車、網路性交易等偏差行為，故為導正部分青少年偏差行為，警方將持續以「暑期保護青少年—青春專案」為主題，規劃推動有關促進青少年身心健康，導正偏差行為之活動，並對在場的民眾宣導有關犯罪預防知識，讓青少年飆體力不飆車。