中華醫大防制學生藥物濫用宣導卓著　獲教育部頒績優學校

▲中華醫大推動防制學生藥物濫用績效卓著，孫逸民校長（右三）代表接受教育部林騰蛟次長頒獎表揚。（圖／記者林東良翻攝）



記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學，推動防制學生藥物濫用績效卓著，獲教育部頒發績優獎項肯定，孫逸民校長代表前往領獎，由教育部次長林騰蛟頒獎，林騰蛟次長對華醫錅過各種活動以寓教於樂的方式宣導毒品帶來的危害，讓學生建立反毒正確觀念、勇敢拒毒的積極作為表示給予肯定與讚揚。

由教育部主辦的「2024年拒毒反詐校園安全特展活動」，日前在台北市香堤大道廣場舉行，現場展示各類拒毒反詐海報、常見毒品的認識以及對健康的危害等，向民眾宣導拒絕藥物濫用，遠離毒品帶來的傷害。此外，也由教育部林騰蛟次長頒獎表揚推動「防制學生藥物濫用」執行成效卓越的學校 中華醫大以執行成果具體卓著，獲頒績優獎殊榮。

孫逸民校長由總教官李國禎陪同出席代表領獎，林騰蛟次長對中華醫大透過元管道強化校園反毒、深化師生反毒意識的作為給予肯定與讚揚。

孫逸民校長除感謝學務處及校安人員對落實師生「防制學生藥物濫用」宣導的努力，並表示，近年來新興毒品推陳出新，時常變換成各種包裝，以此吸引學生目光，儼然成為社會重大問題。為響應教育部防制藥物濫用政策，維護校園安全，已將防制學生藥物濫用列為重要校安工作，以落實校園零毒品的目標。

李國禎總教官指出，為強化學生對濫用藥物所帶來的危害認知，學校結合社會資源並透過寓教於樂的活動方式積極推動防制學生藥物濫用，包括與中國信託反毒基金會、慈濟無毒有我宣導團作辦理防制藥物濫用志工培訓、「名畫遇見毒品暨袖珍3D反毒特展、機智拒毒生活校園特展等，讓師生及民眾瞭解毒品的危害。

此外，中華醫大大也在臨近的十鼓文創園區辦理反毒系列活動，結合園區冒險訓練設施體驗，鼓勵學生培養正當休閒娛樂。另也辦理防制藥物濫用宣講，邀請專家學者到校演講；利用校慶及運動會設置防制藥物濫用社團攤位，以多元方式宣導防制藥物濫用，讓學生建立反毒正確觀念，提醒學生提高警戒，勇敢拒毒。