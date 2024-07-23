男童參加夏令營竟遭連續性侵　新竹營隊狼師判刑再賠200萬

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名夏令營負責人，去年在營隊活動期間，哄騙未成年學員在帳棚睡覺時將外褲脫掉，自己卻一連兩晚潛入帳棚內對男童口交。男童與母親憤而對陳男訴請賠償精神慰撫金300萬元，新竹地院判賠200萬。

▲怡然自得工作室陳姓負責人涉男童性侵案，經法院審理判處3年8個月。（圖／讀者提供，下同）



男童母親指控，去年8月陳姓營隊老師(亦是營隊負責人)在新竹縣山區舉行暑期過夜營隊活動，而陳男卻為一己私慾利用職權之便將學童分類進行帳篷分配。

陳男以天氣太熱，在帳篷內睡覺容易中暑，要求營隊的未成年學員脫掉外褲睡覺；陳男再趁男童熟睡之際，進入帳篷對未滿14歲的男童進行口交，男童夢中驚醒卻不敢反抗，只好假意翻身擺脫。

▲陳姓狼師一連兩天潛進帳篷對男童進行口交。

但陳男竟無懼東窗事發，隔晚以同樣手法再次潛入男童帳棚內，趁著男童熟睡不知抗拒，第二次對男童進行口交。案經新竹地院審理，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，將陳男判刑3年8月。

民事賠償部分，家屬也對陳男連帶賠償精神慰撫金300萬元。法官審酌事發時陳男身為夏令營暑期活動負責人，為滿足自身性慾，未盡應照顧未成年人並遵守人倫分際責任，故意性侵男童，侵害其身體自主權，嚴重戕害男童身心健康，並因此出現害怕人群、人際退縮等情緒及睡眠困擾等創傷後壓力反應，而須持續接受心理治療，造成心理上難以磨滅陰影，加害程度重大，亦造成其母面對親生子女遭受不法侵害，心理勢必承受莫大痛苦。最後判賠母子200萬元。