人妻離婚不久「懷孕產子」！原來早就被同事搞大肚子

▲前妻離婚不久就懷孕產子，綠帽夫事後才知她早就被同事搞大肚子。（示意圖／免費圖庫pexels）



記者柯振中／綜合報導

基隆一名游姓女子離婚不到半年，突然生下一名兒子，且生父還非前夫阿德（化名），而是鄭姓同事，且鄭姓同事還是2人的離婚見證人，氣得阿德一狀將2人告上法院。基隆地院審理後，判游女須賠60萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德與游女2018年7月間結婚，不過這段婚姻維持不到3年就破裂，2人2021年2月間協議離婚。怎料離婚後半年左右，游女突然產下一子，並提起婚生否認之訴訟，還請求阿德幫忙辦理戶口、同意讓小孩從母姓。

經過法院判決，阿德才知道自己不是生父，也發現婚姻存續期間，妻子就已經背叛他，背著他與同事鄭男有染、甚至因此懷孕。此外，鄭男還當了他們的離婚見證人，氣得他一狀將2人告上法院。

▲游女在婚姻存續期間，就已經跟同事鄭男發生性關係，更是因此懷有身孕。（示意圖／ETtoday資料照）



對此，游女則辯稱，自己與鄭男同在旅行社工作，某次因為聚餐飲酒、酒後亂性發生關係，才意外有了小孩。

不過，基隆地院發現，雖然游女辯稱，2人只是同事關係，因為一次偶然事件導致懷孕、產子，但游女才剛與阿德離婚，過了一個多月就與鄭男結婚，按照常理來說，若2人不是在鄭女前段婚姻存續時就發展出親密關係，游女不可能離了婚又馬上結婚。

阿德還指控，他與游女離婚時，鄭男跑來當離婚見證人，侵害了他的配偶權。不過，基隆地院認為，這項舉動是見證2人有離婚的真意，與破壞婚姻圓滿幸福的配偶權沒有關係。

基隆地院審理後，判游女須賠償60萬元，鄭男則免賠。全案仍可上訴。